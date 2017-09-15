Хабиб Нурмагомедов будет болеть за Геннадия Головкина в бою с "Канело"

Ранее он сделал прогноз на поединок.
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов определился со своим фаворитом в бою между казахстанццем Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Вот это бой! Я за Головкина!" - написал Нурмагомедов в Instagram, добавив видео со взвешивания и эмодзи флага Казахстана.
Ранее Нурмагомедов сделал прогноз на бой Головкин - Альварес. Он отметил, что оба боксера могут закончить поединок нокаутом, поэтому шансы равные, но ему хочется увидеть победу казахстанца.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
"Вот это бой! Я за Головкина!" - написал Нурмагомедов в Instagram, добавив видео со взвешивания и эмодзи флага Казахстана.
Ранее Нурмагомедов сделал прогноз на бой Головкин - Альварес. Он отметил, что оба боксера могут закончить поединок нокаутом, поэтому шансы равные, но ему хочется увидеть победу казахстанца.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес