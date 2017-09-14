Болельщики со всего мира собираются в Лас-Вегасе, чтобы поддержать Геннадия Головкина

Когда помехой любви к боксеру не являются ни расстояния, ни другие обстоятельства.
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В Лас-Вегасе собираются любители бокса с разных стран мира, чтобы поддержать чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина в бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Корреспондент Vesti.kz пообщался с фанатами, для которых преданность GGG не является помехой ни расстояниям, ни любви.
Эта пара болельщиков на взвешивании Головкина и "Канело" была самой популярной. Она - с казахстанским флагом, а он - с мексиканским. Акерке - девушка из Актау. А ее парень Гектор - из Сан-Диего. Каждый будет болеть за своего соотечественника.
"Мы ругались сначала по поводу того, кто победит. Но потом решили перестать ссориться. Я сказала, что это дружба народов, и мы должны быть вместе. GGG, я люблю тебя и надеюсь на твою победу! Sorry, mi amor (обращаясь к парню - прим. ред.)", - сказала девушка.
А это Крис Сансоуз из Филиппин. Он впервые прилетел на бой Головкина, не забыв флаг Казахстана.
"Почему GGG? Мне нравятся его сила, его мощь, нравится, как он атакует. Его защита прекрасна, его удар очень опасный! Думаю, он сильнее "Канело".
Роберт Брэнли в Лас-Вегас прилетел из Англии. Он говорит, пусть в его стране есть и свои звезды бокса, лучше казахстанца Головкина - не найти.
"Головкин - лучший в мире! Он просто фантастический! Это просто невероятно, как он всех нокаутирует. "Канело" продержится не больше десяти раундов, GGG слишком силен. Головкин показывает то, каким и должен быть бокс. И я уверен, что он просто разрушит Альвареса".
А эти девушки - из американского штата Аризона. Прилетели на бой Мейвезер - МакГрегор и остались до поединка Головкин - "Канело". Они уверены, что казахстанский чемпион докажет, что является первым номером рейтинга P4P.
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Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©