Болельщики со всего мира собираются в Лас-Вегасе, чтобы поддержать Геннадия Головкина

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
>>>
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 0:0
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 0:0
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Болельщики со всего мира собираются в Лас-Вегасе, чтобы поддержать Геннадия Головкина

Когда помехой любви к боксеру не являются ни расстояния, ни другие обстоятельства.

Юлия Милова Юлия Милова

Ссылки по теме:

21 Комментарий
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©

В Лас-Вегасе собираются любители бокса с разных стран мира, чтобы поддержать чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина в бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса

Корреспондент Vesti.kz пообщался с фанатами, для которых преданность GGG не является помехой ни расстояниям, ни любви. 

Эта пара болельщиков на взвешивании Головкина и "Канело" была самой популярной. Она - с казахстанским флагом, а он - с мексиканским. Акерке - девушка из Актау. А ее парень Гектор - из Сан-Диего. Каждый будет болеть за своего соотечественника. 

"Мы ругались сначала по поводу того, кто победит. Но потом решили перестать ссориться. Я сказала, что это дружба народов, и мы должны быть вместе. GGG, я люблю тебя и надеюсь на твою победу! Sorry, mi amor (обращаясь к парню - прим. ред.)", - сказала девушка.

А это Крис Сансоуз из Филиппин. Он впервые прилетел на бой Головкина, не забыв флаг Казахстана. 

"Почему GGG? Мне нравятся его сила, его мощь, нравится, как он атакует. Его защита прекрасна, его удар очень опасный! Думаю, он сильнее "Канело". 

Роберт Брэнли в Лас-Вегас прилетел из Англии. Он говорит, пусть в его стране есть и свои звезды бокса, лучше казахстанца Головкина - не найти. 

"Головкин - лучший в мире! Он просто фантастический! Это просто невероятно, как он всех нокаутирует. "Канело" продержится не больше десяти раундов, GGG слишком силен. Головкин показывает то, каким и должен быть бокс. И я уверен, что он просто разрушит Альвареса".

А эти девушки - из американского штата Аризона. Прилетели на бой Мейвезер - МакГрегор и остались до поединка Головкин - "Канело". Они уверены, что казахстанский чемпион докажет, что является первым номером рейтинга P4P.

Менеджер Головкина рассказал о манипуляциях Golden Boy со СМИ, "пенсии" Сондерса и возможном страхе "Канело"

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
 
Прямую трансляцию вечера бокса, начиная с 06:00 по времени Астаны, можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50
 

Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©

  Комментариев: 21
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Каппас Жакупов Сегодня 15:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1657
Спасибо всем, кто за GAGA! !!
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 15:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1657
Каппас Жакупов,GGG
Ответить 2
 
Алик Ансаров Сегодня 15:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Мля почему мы не родились в лас вегасе
Ответить 2
 
Lobo Bobo Сегодня 17:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1658
Алик Ансаров , потому что твои предки жили на своей земле и не убивали индейцев!
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1240
Lobo Bobo,не в тему
Ответить 0
 
Éric Kim Сегодня 15:45
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Альваресу нечего противопоставить Гене. Это будет лёгкая победа.
Ответить 2
 
Нурлан Алиакбаров Сегодня 18:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Éric Kim , да будет так!!!
Ответить 0
 
Éric Kim Сегодня 15:51
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Первый раунд разведка, со второго по пятый рыжий будет атаковать, Гена пробустит пару ударов, рыжий вымахается и с шестого раунда Гена начнёт давить , а в 7-8 всё закончиться, глубоким нокаутом. Канело унесут на носилках.
Ответить 2
 
KAIRAT Сегодня 18:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6687
Éric Kim ,внук ванги
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Сегодня 16:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Кстати бой вроде ещё по каналу "боец" покажут
Ответить 0
 
Никита Журба Сегодня 17:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 910
Обычный бой для Гены!
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1240
Никита Журба,надеемся что он выиграет так чтоб об этом говарили многие десятилетия
Ответить 0
 
Baglan Badenbaev Сегодня 17:33
Статус: Профи
Рейтинг: 305
Не в Мексике и не в Казахстане, а именно в стране где больше свободы. Казахстану и Мексике до этой свободы далеко. НО, всё же в нашей СТРАНЕ спокойней.
Ответить 0
 
Lobo Bobo Сегодня 17:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1658
Baglan Badenbaev, какая еще свобода? не неси чушь! я свободен в своей стране! а если ты считаешь себя чьим то рабом, то это твои проблемы!
Ответить -1
 
Нурлан Алиакбаров Сегодня 18:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Baglan Badenbaev, в чем ты измеряешь свободу? Тебя волнует свобода геев в нашей стране или тебя в чем то ограничили? Как раз в нашей стране от этой свободы уже некоторые сума сходят!
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1240
Baglan Badenbaev,это твое мнение а они все перевернули как обычно)) насмотрелись тв шлака судя по комментариям.
Ответить 0
 
Lobo Bobo Сегодня 17:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1658
нет никакого терпения смотреть на эти сытые и довольные рожи! почему не мы на этом празднике жизни? мы ведь этого заслужили больше, чем эти фанаты!
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 20:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1240
Lobo Bobo,нород в кз достоин большего чем он сейчас имеет а имеем мы только огромные цены на все при маленьких зп.
Ответить 0
 
Мухтар Кенджебеков Сегодня 20:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Mukhtar Kenjdbekov(540933663).
Геннадий победит накаутом во втором раунде на второй минуте.
Ответить 0
 
Иван Сидоров Сегодня 21:13
Статус: Профи
Рейтинг: 308
Мухтар Кенджебеков, не к этой новости
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 21:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1976
Бой между Гектором и Акерке продлится все 12 раундов в Night Fight
Ответить 0
 