Менеджер Головкина рассказал о манипуляциях Golden Boy со СМИ, "пенсии" Сондерса и возможном страхе "Канело"

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Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
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Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
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Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
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Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
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Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
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Порту Бешикташ 1:3
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Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
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Ганновер 96 Гамбург 2:0
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РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
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Окжетпес (мол) Актобе (мол)
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Локомотив М Амкар 22:30
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Челси Арсенал 18:30
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Алавес Вильярреал 16:00
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Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
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Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
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Тракай Судува 23:00
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Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
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Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
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Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
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Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
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Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
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Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Менеджер Головкина рассказал о манипуляциях Golden Boy со СМИ, "пенсии" Сондерса и возможном страхе "Канело"

Олег Герман также рассказал, почему переговоры по бою в Казахстане были остановлены.

Юлия Милова Юлия Милова

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24 Комментария
Олег Герман. Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Олег Герман. Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©

Олег Герман, менеджер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о финансовых затратах, необходимых на проведение боя в Казахстане, а также о том, кто определял судей на предстоящий бой GGG против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

- У меня нет ни малейшего сомнения, на 100 процентов уверен в нашей победе, - начал Герман. - Я уверен в Геннадии. Я думаю, что это будет очень зрелищный бой, и, в конце концов, победа будет за нами.

- Понятно, что Альварес знал, что после боя с Чавесом на ринг выйдет Головкин и будет объявлено об их бое. Но многие отметили какой-то страх или растерянность в его глазах. Согласитесь, что психологически Геннадий выглядит увереннее?

- Геннадий - на 100 процентов профессионал своего дела. Он настолько профессионально к каждому моменту подходит, в том числе к официальным мероприятиям, ведет себя настолько уверенно, как и готовится к бою и выступает в ринге. Геннадий уже много лет занимается боксом, он настоящий профессионал. Что касается "Канело", когда мы в мае были на его бое против Чавеса, мне тоже показалось, что у него "бегали" глаза. Возможно, он на самом деле побаивается. Но это будет уже понятно в день боя. Ринг все покажет.

- Многие читатели нашего сайта в комментариях отмечают, что в этот раз Геннадий ведет себя активнее в прессе, делает несвойственные ему обычно заявления. Даже "Канело" на его фоне одно время выглядел молчаливым. С чем это связано?

- Нужно понимать, что латиноамериканская пресса ведет здесь свою активную политику, и все, что переводится на русскоязычную аудиторию - это результат этой политики. Эта самая пресса иногда преподносит "Канело" так, словно он супермен, словно он лучше Геннадия. Хотя, это еще нужно доказать. Геннадий всегда смотрит с точки зрения спорта. Решится то все в ринге. Но, наверное, иногда нужно отвечать на такую несправедливость.

- Это, наверное, тактика Golden Boy Promotions - так превозносить "Канело" в прессе?

- Golden Boy на самом деле играют в свою игру, скажем так. Пытаются поставить "Канело" выше. Они манипулируют некоторыми крупными СМИ, у них даже есть свой канал Ring-TV. Тут идет своя игра вне ринга.

- Сейчас очень многие специалисты, эксперты высказывают мнение, что Golden Boy Promotions как организаторы смогут оказать давление на ситуацию. К примеру, если будет близкий бой, что победу отдадут "Канело". Кто-то даже говорит, что Геннадию надо побеждать исключительно нокаутом, чтобы избежать предвзятости.

- Во-первых, мы занимаемся организацией совместно. Обе стороны определили судей. Мы тоже утвердили эти кандидатуры. У нас есть уверенность, что они будут правильно судить.

- Просто люди опасаются примеров неоднозначных судейских решений, как, например, в первом бое Ковалева.

- Я думаю, здесь все будет нормально. Но лично мое мнение - бой не продлится 12 раундов. Я надеюсь, что нам не придется судейские карточки проверять.

- Американские журналисты, работающие здесь на мероприятиях перед боем, обсуждают, что после "Канело" Геннадию стоит подняться в весе. А Вы как считаете?

- Я думаю, нет. Цель - стать абсолютным чемпионом мира. К сожалению, не получилось сделать это раньше, получив бой с Сондерсом. И после боя с "Канело" мы бы хотели достичь этой цели. Я думаю, что смысла нет подниматься. Геннадий - настоящий средневес. Суперсредний вес на данный момент "мертвый". Там нет ребят, с которыми можно делать большие бои.

- Раз речь зашла о Сондерсе, летом обсуждалось возможное проведение боя против него в Казахстане. Со стороны выглядело так, будто тормозила казахстанская сторона, которая даже нормально прокомментировать не могла ситуацию. Так ли это?

- Если Вы знаете, мы со своей стороны тогда дали четкие комментарии об этом. Чтобы организовать такое мероприятие, нужны финансовые средства. Даже если взять по минимуму, выходит очень большая сумма. Приедет очень большое количество людей - это и судьи, и боксеры, надо составлять андеркарт. Например, от телеканала HBO обычно работает около 50 человек. Это в целом огромное количество людей. И плюс сама команда, которая занимается организацией боя. Это профессионалы, которых нужно оплачивать. Никто не работает за бесплатно. Плюс, когда начинаем переговоры с соперником, возникает денежный вопрос.

Если речь идет о бое на нашей стороне, то минимум сумма гонорара соперника увеличивается вдвое. Ставки подпрыгивают в два раза, как только оппоненту предлагаешь бой не у него дома, он сразу хочет обеспечить себе пенсию. Это вот те финансовые проблемы, которые мы не смогли решить, чтобы бой в Астане состоялся.

- То есть участие казахстанской стороны в финансовом вопросе было необходимо?

- Конечно. Мы предложили им две подходящие даты, от которых они отказались, и этому есть письменное подтверждение. И после того, как мы поняли, что нет поддержки со стороны Казахстана, то не стали продолжать переговоры. И сконцентрировались на организации боя с "Канело", стали двигаться, как и последние семь лет, - сами, своими силами договариваясь по всем моментам.

- Леффлер сказал, что бой в Казахстане все еще возможен.

- Конечно, возможен. Это, в первую очередь, желание Геннадия сделать такой бой у себя на родине. Он уже проводил бой у себя на родине, но это не был вечер профессионального бокса, и не мы его организовывали. Большое желание Геннадия - сделать подарок своим соотечественникам в виде вечера профессионального бокса мирового уровня.

И мы все-таки рассчитываем на понимание и поддержку со стороны Казахстана в этом вопросе. Обязательно нужно сделать этот бой, и я уверен, что мы его сделаем.

До боя Головкин - Альварес остался 1 день. Последние новости

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
 
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
 
Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50.
 
  Комментариев: 24
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Комментарии

 
 
Нурик Амангалиев Сегодня 13:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 608
Наши анашки не хотят лишних денег тратит
Ответить 0
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 13:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1955
Наша толстосумы пожадничали выделить деньги Геннадию,чтобы провести бой на родине,позор нашим чинушам!!
Ответить 0
 
Donald Trump Сегодня 13:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 152
Наши бешбармачники не хотят платить. Они привыкли получать всё даром!
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 13:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1643
Господин Герман очень хорошее интервью. Уверен, что после того, как Гена положит Альвареса он так же уложит Сондерса. После этих боёв надеюсь, что всё таки раскошелятся наши чинуши и толстосымы! Быть бою в Казахстане!!!
Ответить 1
 
Адиль Жайлаубаев Сегодня 13:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 224
Не нравится мне этот Герман... Вся команда нравится ГГГ, кроме Германа...
Ответить -1
 
Serik Serik Сегодня 14:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 20
Адиль Жайлаубаев,
Да мне тоже не нравится. Какой то гниловатый тип.
Ответить -1
 
Занга Semey Сегодня 15:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2285
Адиль Жайлаубаев,главное, что он нравится GGG и его команде.
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 13:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 154
Если организовать вечер бокса в Казахстане,со всеми нашими ведущими боксёрами,было здорово
Ответить 0
 
Секе Козган Сегодня 13:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Отличный материал подготовили, ребята! Молодцы!
Ответить 1
 
Юлия Милова Сегодня 14:00
Статус: Профи
Рейтинг: 375
Секе Козган,спасибо!
Ответить 0
 
Иван Сидоров Сегодня 14:06
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Герман всегда четко отвечает на вопросы. Прям мечта у меня чтобы Гена победил Альвареса, далее Сондерса в Астане и напоследок Уорда в США и на заслуженный отдых
Ответить 1
 
Никита Журба Сегодня 14:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 908
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 14:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1589
Хорошее интервью
Ответить 0
 
M585 Сегодня 14:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1571
Vesti.kz! Спасибо за интересные интервью напрямую с командой GGG! Вопросы нужные задаете и очень четко формулируйте! Так держать!!!
Ответить 1
 
Джо Бонанно Сегодня 14:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 840
Мне импонирует уверенность Германа в своем подопечном, таким и должен быть настоящий менеджер, по итогам данного интервью заслуживает уважение и респект.
Ответить 1
 
Марат Галиев Сегодня 14:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Всё по делу
Ответить 0
 
bibjip Сегодня 14:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
что значит я думаю бой не продлится всю дистанцию) вот пожалуйста бравада а нафига вы нужны герман если вы не страхуете)оскар застраховал перестраховал канело вдоль и поперек и по деньгам и по судьям и по месту и т.д еще раз убеждаюсь что в команде головкина только 1 профессионал это сам головкин,они тоже одобряли этих судей типо выбирали 995 требований голден бой выполнено любителями из менеджмента головкина спрашивается гена нафига ты им платишь деньги)) если с таким же успехом можешь пойти сам и поставить на тех же условиях без менеджмента и промоушена свою подпись)))чо за ерись он несет)если мы зовем его на свою территорию мы оплачиваем в двойне казахи должны платить и т.д алло менеджер у тебя топ боксер мировая звезда чтобы сделать себе имя и чтоб обо мне говорили в мировых сми мне нужно драться с головкиным но я никто я какой то проспект побивший чморей джермал чарло и у меня есть 1 пояс я хоть на венеру сорвусь пусть даже проиграю кто помнит лоха монро до гены я только одну строчку о нгем в рейтинге видел шрифтом после гены он продул как лошара он дерется в главных боях вечера но вечера поскромнее речи нет но о нем пишут у него спрашивают чо он думают ему дают шансы опять бится за титулы с тем же сондерсом -джейкобса вообще весь мир в топ боксеры записал даже кбра лох фроч говорит что головкин побил из имен только одного джейкобса)))кто был джейкобс до гены парень из рейтинга со второсотрным поясом вба))гена без денег может привезти кого угодно в казахстан чтобы сделать шикарный вечер не обязательно брать ипотеку ,герман удались из менеджеров не позорься учись балгаркой пилить толку больше будет -они все отдали голденбой все полностью ни один пункт в контракте они пробили гене ни реванш (а вдоуг епта береженного бог бережет чо )ни бабла будто это каналья абсолют а гена претендент ни место ни судей даже спонсора вечера нифига не джордан или эти блатные часы а ТЕКАТЕ и хавок что на трусах у канело и КОРоНА таМ БУДЕТ ВСЕ ПОД ДУДКУ ОСКАРА ЯСНО ДЕЛО )))
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bibjip Сегодня 15:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
bibjip,эгис климас (я его климаксом именую) ковалеву и то реванш выбил против уорда он как менеджер и промоутер с кэти дувой на пару покруче чем вафлер и германы в 3!!!никто не виноват что ковалев орал на планету что снесет жбан уорду но получил 2жды да в первом бою было на тоненького о во втором его как орех разделал уорд вина ковалева что он такой профессионал в боксе хуже чикенсона как оказалось !!!
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Занга Semey Сегодня 15:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2285
bibjip,ты не первый критик и не последний. Пойми одно, у GGG дураков нет в команде, все работают четко, поэтому Геннадий и достиг вершин мирового бокса. Надо судить по результатам работы, а не теоретически.
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Mara Сегодня 15:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1620
То что наши агашки зажали было понятна ещё в апреле, не надо вам казаться что у вас мозги блондинки.
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Mara Сегодня 15:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1620
Mara, .... некоторым казаться ... .
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Timur Sultanov Сегодня 15:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 624
чтр то не пойму, когда С.Мартинес драться в Аргентине, ему что правительство или олигархи бой проводили, или Канело в Мексике боксировал, то же правительство или местные агашки спонсировали? нет, это их промоутеры организовывали.
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bibjip Сегодня 15:08
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
не ждите нокаута от гены просто верьте хотя бы что его не ограбят в ринге как уже грабанули по всем контрактам в этом бою))парень с майкудука будет как всегда 1 против соперника и 4 судей (один в ринге)и спонсоров соперника ,надеюсь если будет действительно тяжко все случится как с касимом оумой там тоже все было против гены но он навтыкал в панаме хотя и сам ушатаный был
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Lobo Bobo Сегодня 15:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1656
цирк трусалей оказался важнее мегабоя!
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