Еще один эксперт высказал сомнение в судейской объективности боя Головкин - Альварес

Он считает, что "Канело" звезда в Лас-Вегасе, а Головкин - во всем мире.

Журналист известных американских порталов о боксе RingTV и iFLTV Доминик Вердин, который много работает по теме предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что мексиканец действительно уверен в своей победе.

- Я узнал о Геннадии примерно в 2011-2012 годах, когда он еще не был суперзведой. И он действительно завоевал американскую и мексиканскую публику. Он очень популярен. Глобально, я думаю, он знаменитее "Канело". Возможно, "Канело" звезда здесь, в Лас-Вегасе, но Головкин - звезда мировая, - рассказал Вердин.

- И каков Ваш прогноз на бой?

- Я знаю "Канело" тоже еще со времен, когда он не был звездой. И мне оба очень нравятся. Я отдаю предпочтение Головкину. Но если дело не дойдет до судейских карточек. Тогда, мне кажется, победу отдадут "Канело" раздельным решением. Надо учитывать тот факт, что Лас-Вегас - это город Golden Boy Promotions, поэтому "Канело" могут отдать преимущество. Но надо спросить самих себя, разве не может Головкин немного сдать? В некоторых боях он совсем не выглядит, как монстр, он просто хорошо боксирует. И в этом нет ничего ужасного, он же обычный человек! Из Головкина сделали монстра, непобедимую машину. Но это будет очень тяжелый бой, потому что "Канело" прекрасно знает, что делать в ринге. Но "Канело" может устать, а Геннадий будет наращивать мощь. Не уверен, что мы увидим Головкина, которого видели в бое с Лемье, что он сможет сделать такой же джеб. Но он будет идти вперед и выматывать "Канело". Я допускаю, что "Канело" могут отдать победу решением судей, но и Головкин может выиграть так же.

- Насколько сильно поражение может ударить по имиджу Головкина?

- Зависит от поражения. Если, например, это будет судейское решение, которое вызовет вопросы, и болельщики отдадут предпочтение Геннадию, это поражение не будет плохим. Нокдаун, конечно, плохо скажется на его карьере. Но все-таки у Геннадия есть достаточно мастерства, чтобы "разделать" "Канело". Он может и досрочно бой завершить. И убедить в своем превосходстве судей, если поединок продлится все 12 раундов.

- Если пересмотреть дуэль взглядов на официальном взвешивании, "Канело" не кажется Вам растерянным?

- Я думаю, у Геннадия очень хорошая выдержка. Он умеет сдерживать эмоции, не демонстрировать их на публике. И я думаю, что они оба сильны психологически. Я не думаю, что "Канело" боится. Я думаю, что "Канело" действительно считает, что выиграет этот бой. Он верит, что может побить Головкина. Оба боксера готовы встретиться в ринге.

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Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.