Хорошо, что "Канело" использует криокамеру в тренировках. Хорошая закалка, так как Геннадий охладит его - Санчес

Тренер GGG высказался о чемпионстве в среднем весе.
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Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес, комментируя предстоящий бой казахстанского чемпиона против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), отметил, что для команды GGG важно не кто последним выйдет на ринг, а кто последним из него выйдет, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Посмотрите на Бернарда Хопкинса и Оскара Де Ла Хойю. Они знают, как трудно быть чемпионом в среднем весе. Оскар потерял свой титул во время первой защиты. Бернард имеет рекорд по защите титула, 20 боев, но не много времени. Бернарду потребовалось десять лет, чтобы побить рекорд Карлоса Монцона. У Геннадия будет на бой больше после победы в субботу. И Геннадий сделает это всего за семь лет. Для команды "Канело" было так важно, чтобы он последним вошел в ринг. Для нас же важно, чтобы Геннадий из ринга вышел последним. Хорошо, что "Канело" использует криокамеру во время тренировочного процесса. Хорошая закалка, так как Геннадий охладит его в субботу вечером", - сказал Санчес.
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