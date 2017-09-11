Сын Сондерса ударил Монро в пах на официальном взвешивании перед боем за титул WBO

Успокаивать его пришлось команде американца.
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Вилли Монро. Фото Bad Left Hook
Сын британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Стиви ударил соперника отца - американца Вилли Монро-младшего (21-2, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент случился на официальном взвешивании перед их боем, который пройдет в Лондоне. На кону в поединке будет стоять титул WBO, которым владеет Сондерс. По времени Астаны бой состоится в ночь с 16 на 17 сентября.
На взвешивании сын Сондерса, у которого трое детей, начал атаковать Монро. Ребенок сначала встал на весы отца, а когда американец погладил его по голове, ударил того рукой в область паха, после чего нанес удар ногой. Успокаивали сына Сондерса его промоутер Фрэнк Уоррен и представитель команды Монро.
На самом взвешивании Сондерс и Монро показали одинаковый результат - 160 фунтов (72,574 килограмма), уложившись ровно в лимит.
Ранее Сондерс и Монро устроили перепалку на открытой тренировке, а на финальной пресс-конференции британец включил видео поражения нокаутом американца от казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
Инцидент случился на официальном взвешивании перед их боем, который пройдет в Лондоне. На кону в поединке будет стоять титул WBO, которым владеет Сондерс. По времени Астаны бой состоится в ночь с 16 на 17 сентября.
На взвешивании сын Сондерса, у которого трое детей, начал атаковать Монро. Ребенок сначала встал на весы отца, а когда американец погладил его по голове, ударил того рукой в область паха, после чего нанес удар ногой. Успокаивали сына Сондерса его промоутер Фрэнк Уоррен и представитель команды Монро.
На самом взвешивании Сондерс и Монро показали одинаковый результат - 160 фунтов (72,574 килограмма), уложившись ровно в лимит.
Ранее Сондерс и Монро устроили перепалку на открытой тренировке, а на финальной пресс-конференции британец включил видео поражения нокаутом американца от казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
INCREDIBLE! @bjsaunders_ SON ATTACKS WILLIE MONROE JR AT WEIGH IN!!! #SaundersMonroeJr pic.twitter.com/R0TkCoOwqx— BoxNation (@boxnationtv) 15 сентября 2017 г.