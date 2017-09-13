"Головкин избил тебя. У тебя нет духа - а у меня есть". Сондерс устроил перепалку с Монро-младшим

Сам поединок состоится в ночь с 16 на 17 сентября в столице Великобритании.
Вчера 17:01
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Фото с сайта BoxingScene
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс устроил перепалку с претендентом на титул из США Вилли Монро-младшим, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло в зале, где боксеры провели показательную тренировку. Сам поединок состоится в ночь с 16 на 17 сентября на Copper Box Arena в столице Великобритании.
На русском языке, перевод Кайрат Ибраев.
Стоит отметить, что американский боксер обещает устроить хозяину ринга, который неоднократно подшучивал над тем, как Монро проиграл казахстанцу Геннадию Головкину, воспитательную порку.
"Билли Джо, конечно, боец неплохой, но за его базары ему жестче надерут задницу. Я три месяца готовлюсь к этому бою, в отличие от встречи с Головкиным, перед которой у меня было вдвое меньше времени на лагерь", - приводит слова претендента vRINGe.com.
Напомним, что утром в воскресенье, 17 сентября, состоится самый долгожданный поединок этого года. На 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе встретятся чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.