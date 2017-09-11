Сондерс на пресс-конференции включил для Монро видео его поражения нокаутом от Головкина

Оба чемпионских боя среднего веса пройдут в одну дату.
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Сондерс и Головкин. Коллаж The Telegraph
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) потроллил американца Вилли Монро-младшего (21-2, 6 КО) перед их боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Эпизод случился на финальной пресс-конференции. Во время нее Сондерс достал телефон и включил на нем видео боя Монро с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 KO), который прошел в апреле 2015 года. Тот поединок завершился победой Головкина техническим нокаутом в шестом раунде.
Ранее Монро и Сондерс устроили перепалку на открытой тренировке. Во время нее американец заявил в лицо британцу, что он, в отличие от него, не бегал от Головкина, а согласился на бой.
Бой Сондерс - Монро пройдет в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне. В этом поединке британец будет защищать титул WBO в среднем весе.
Утром 17 сентября на ринг выйдет обладатель остальных поясов в этом дивизионе - Головкин, который в Лас-Вегасе будет защищать все титулы в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Эпизод случился на финальной пресс-конференции. Во время нее Сондерс достал телефон и включил на нем видео боя Монро с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 KO), который прошел в апреле 2015 года. Тот поединок завершился победой Головкина техническим нокаутом в шестом раунде.
Ранее Монро и Сондерс устроили перепалку на открытой тренировке. Во время нее американец заявил в лицо британцу, что он, в отличие от него, не бегал от Головкина, а согласился на бой.
Бой Сондерс - Монро пройдет в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне. В этом поединке британец будет защищать титул WBO в среднем весе.
Утром 17 сентября на ринг выйдет обладатель остальных поясов в этом дивизионе - Головкин, который в Лас-Вегасе будет защищать все титулы в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"I've had a six-pack since I was six!"— BT Sport Boxing (@BTSportBoxing) 14 сентября 2017 г.
"You sound like Kermit the frog!"
It's heating up between Saunders and Monroe Jr... pic.twitter.com/lOCNaaGKmM