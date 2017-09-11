Не хочу много говорить. Я ставлю на кон боя с "Канело" все мои титулы, это моя игра. Я - босс - Головкин

Мексиканец же отказался от борьбы за титул WBC.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом напомнил о том, что главный здесь он, а не соперник, сообщает vRINGe.com.
"Не хочу много говорить. Вы меня знаете, я не любитель этого. Я ставлю на кон мои титулы, все мои титулы. Я чувствую себя чемпионом. Это моя игра. Это мой бой. Я - босс", - заявил Головкин.
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Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости. А узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно здесь.