После Головкина и Жакиянова. "Американец" Канат Ислам и другие казахстанцы в ТОП-списках профи-бокса

Некоторых боксеров записали с ошибками.
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Ведущие мировые организации в профессиональном боксе обновили свои ТОП-списки. Казахстанские боксеры присутствуют во всех рейтингах, но некоторые из них "прописаны" с ошибками. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Вне мировых рейтингов находятся только двое наших соотечественников - чемпионы мира Жанат Жакиянов и Геннадий Головкин. Другие, а их около шести десятков кандидатов, только продвигаются к вершинам. О самых успешных - в нашем материале.
Всемирный боксерский совет (WBC) - ТОП-40
Первый средний вес - Канат Ислам (20-е место);
Полутяжелый вес - Али Ахмедов (38-е место);
Первый тяжелый вес - Иса Акбербаев (35-е место).
Ведущая организация в профессиональном боксе перепутала не только казахстанского новичка Ахмедова, которого "сделала" российским спортсменом, но и ошиблась с Исламом - он "стал" американцем. Уроженец Казахстана Сергей Липинец, ныне защищающий флаг России и занимающий десятое место в первом полусреднем весе по версии организации, снова "стал" казахстанцем.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) - ТОП-15
Полусредний вес - Жанкош Тураров (десятое место);
Первый средний вес - Канат Ислам (второе место);
Первый тяжелый вес - Иса Акбербаев (13-е место).
Суперчемпионскими поясами организации владеют Жакиянов и Головкин. Близок к титулу 32-летний Канат Ислам - в его первом среднем весе сейчас титулами владеют Деметриус Андраде и Эрисланди Лара (у кубинца "супер" пояс).
Всемирная боксерская организация (WBO) - ТОП-15
Первый средний вес - Канат Ислам (седьмое место).
Международная боксерская федерация (IBF) - ТОП-15
Полусредний вес - Жанкош Тураров (12-е место);
Первый средний вес - Канат Ислам (третье место).
Напомним, казахстанские боксеры Канат Ислам, Жанкош Тураров и Али Ахмедов выступали в вечере бокса в Астане, а ведущий средневес страны, 35-летний Геннадий Головкин будет боксировать в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом - точное время начала боя можно найти здесь.
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