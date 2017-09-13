WBC назвал казахстанского чемпиона мира среди молодежи Али Ахмедова гражданином России

Боксер занимает 38-е место в рейтинге организации.
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Новоиспеченный чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 22-летний казахстанец Али Ахмедов (9-0, 7 КО) включен в рейтинг организации как гражданин России, передает корреспондент Vesti.kz.
19 августа Ахмедов выиграл в бою с американцем Кертисом Хиллом-младшим (10-1-0, 5 КО) пояс молодежного чемпиона мира по линии WBC, отправив соперника в нокаут. Через три недели, 9 сентября, казахстанец боксировал в Астане и досрочно победил еще одного гражданина США - Джастина Томаса (18-3, 7 КО).
Две уверенные победы помогли Ахмедову закрепиться в ТОП-40 классификации организации, расположив его на 38-м месте. Но вместо Казахстана возле фамилии спортсмена в скобках указана Россия. В то же время среди дополнительных поясов, где Али прописан как молодежный чемпион мира, гражданством Ахмедова "выбран" Казахстан.
Ранее 22-летний казахстанец заявил, что хотел бы встретиться на ринге с сильнейшими боксерами полутяжелого дивизиона - Андре Уордом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном. Для достижения этой цели Ахмедову предстоит пройти многоступенчатый путь в карьере.