Как достать до Уорда или Ковалева? "План" для казахстанца Али Ахмедова, "бросившего вызов" звездам дивизиона

На счету 22-летнего казахстанца серия из девяти побед в девяти боях.

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (9-0, 7 КО) выиграл в Астане 10-раундовый поединок у американца Джастина Томаса (18-3, 7 КО), и поднялся в рейтинга дивизиона. Подробнее о боксере, который "бросил вызов" Андре Уорду (32-0, 16 КО) и Сергею Ковалеву (30-2-1, 26 КО) - в материале корреспондента Vesti.kz.



22-летний Ахмедов решил перейти на профессиональный ринг в мае 2016 года и провел за короткий срок девять боев. Боксировал в Казахстане, Польше и США. Казахстанец выиграл пару "молодежных" поясов (NABF Junior и WBC Youth World), "набивая" себе личный рейтинг.



Для примера в продвижении мы возьмем карьеру двух украинских боксеров полутяжелого веса - Вячеслава Шабранского (19-1, 16 КО) и Александра Гвоздика (14-0, 12 KO).



Пример №1



30-летний Шабранский на профессиональном ринге около пяти лет - провел 20 боев (19-1, 16 КО). В декабре прошлого года провел самый рейтинговый поединок в своей карьере - с кубинцем Салливаном Баррерой (20-1, 14 КО). Соперники оспаривали титул чемпиона США по версии WBC. Боксер с Острова свободы нокаутировал Вячеслава.



В ноябре 2017 года, после двух промежуточных боев, Шабранский снова выйдет в топовом поединке. Оппонентом украинца станет россиянин Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) - экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO.



Рейтинг WBC: десятое место.



Пример №2



30-летний Гвоздик за три с половиной года на профи-ринге провел 14 победных боев (12 досрочных выигрышей). В общем, карьера Александра выглядит более планомерной, чем у Шабранского.



В титульный поединок украинец пробился уже в 10 бою. За пояс NABF Гвоздик боксировал с французом Наджибом Мохаммеди (38-5, 23 КО) - украинец нокаутировал соперника. Поединок прошел в андеркарте встречи филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Тимоти Брэдли-младшего.



Украинец защитил пояс в боях с американцем Томми Карпенси (27-6-1, 16 КО) и Айзеком Чилембой (24-5-2, 10 КО) из Малави. Выиграл Гвоздик два поединка и в 2017 году. Таким образом, Александр, выигравший в 2012 году бронзовую медаль Олимпиады, за два года "дорос" до первого титульного поединка.



Место в рейтингах: WBC - второе, WBO и WBA - третье, IBF - пятое.



Вывод:



В рейтинге WBC, где он владеет "молодежным" поясом чемпиона мира, Ахмедов располагается на 38-м месте. Его последние соперники, американцы Джастин Томас (18-2, 7 КО) и Кертис Хилл-младший (10-1,5 КО), несмотря на неплохой "рекордс", далеки от списков ведущих боксеров планеты.



Али в будущем нужны бои с боксерами калибра того же Карпенси (31-й в рейтинге WBC) или кубинца Юниески Гонсалеса (18-3, 14 КО - 24-й в рейтинге). Но это следующий этап в развитии. Сейчас же Ахмедову необходимы бои с квалифицированной оппозицией, которая "поделится" с ним необходимым опытом и поставит перед перспективным казахстанцем сложные задачи.



При успешной раскрутке Ахмедова и наборе необходимого опыта самим спортсменом в ближайшие два-три года он войдет в ТОП-20 рейтинга WBC (организация, которую он активно осваивает), после чего можно будет "атаковать" ведущих боксеров дивизиона.



Шаги в развитии для Ахмедова



Первый: два-три проходных боксера с положительным рейтингом;



Второй: два-три боя с боксерами с положительным рейтингом и высоким процентом побед;



Третий: Юниески Гонсалес (или любой другой свободный предтоповый боксер);



С кубинцем встречались и Шабранский, и Гвоздик. Достаточно опытный соперник, который поможет раскрыть слабые места.



Четвертый: "большой" бой. Потенциальнр именно на этом шаге можно будет "поймать" боксера из ТОП-10.



Пятый: мечта любого боксера. Поединок за титул чемпиона мира. Именно на этой стадии возможны встречи с Ковалевым, Уордом или канадцем Адонисом Стивенсоном. Естественно, чтобы организовать поединок со звездой потребуются огромные финансовые вложения. На достижение - пять лет с учетом, если карьера будет победной.