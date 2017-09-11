Как достать до Уорда или Ковалева? "План" для казахстанца Али Ахмедова, "бросившего вызов" звездам дивизиона

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Как достать до Уорда или Ковалева? "План" для казахстанца Али Ахмедова, "бросившего вызов" звездам дивизиона

На счету 22-летнего казахстанца серия из девяти побед в девяти боях.

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17 Комментариев
Али Ахмедов. Фото Турара Казангапова©
Али Ахмедов. Фото Турара Казангапова©

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (9-0, 7 КО) выиграл в Астане 10-раундовый поединок у американца Джастина Томаса (18-3, 7 КО), и поднялся в рейтинга дивизиона. Подробнее о боксере, который "бросил вызов" Андре Уорду (32-0, 16 КО) и Сергею Ковалеву (30-2-1, 26 КО) - в материале корреспондента Vesti.kz.

22-летний Ахмедов решил перейти на профессиональный ринг в мае 2016 года и провел за короткий срок девять боев. Боксировал в Казахстане, Польше и США. Казахстанец выиграл пару "молодежных" поясов (NABF Junior и WBC Youth World), "набивая" себе личный рейтинг.

Для примера в продвижении мы возьмем карьеру двух украинских боксеров полутяжелого веса - Вячеслава Шабранского (19-1, 16 КО) и Александра Гвоздика (14-0, 12 KO).

Пример №1

30-летний Шабранский на профессиональном ринге около пяти лет - провел 20 боев (19-1, 16 КО). В декабре прошлого года провел самый рейтинговый поединок в своей карьере - с кубинцем Салливаном Баррерой (20-1, 14 КО). Соперники оспаривали титул чемпиона США по версии WBC. Боксер с Острова свободы нокаутировал Вячеслава.

В ноябре 2017 года, после двух промежуточных боев, Шабранский снова выйдет в топовом поединке. Оппонентом украинца станет россиянин Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) - экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO.

Рейтинг WBC: десятое место.

Пример №2

30-летний Гвоздик за три с половиной года на профи-ринге провел 14 победных боев (12 досрочных выигрышей). В общем, карьера Александра выглядит более планомерной, чем у Шабранского.

В титульный поединок украинец пробился уже в 10 бою. За пояс NABF Гвоздик боксировал с французом Наджибом Мохаммеди (38-5, 23 КО) - украинец нокаутировал соперника. Поединок прошел в андеркарте встречи филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Тимоти Брэдли-младшего.

Украинец защитил пояс в боях с американцем Томми Карпенси (27-6-1, 16 КО) и Айзеком Чилембой (24-5-2, 10 КО) из Малави. Выиграл Гвоздик два поединка и в 2017 году. Таким образом, Александр, выигравший в 2012 году бронзовую медаль Олимпиады, за два года "дорос" до первого титульного поединка.

Место в рейтингах: WBC - второе, WBO и WBA - третье, IBF - пятое.

Вывод:

В рейтинге WBC, где он владеет "молодежным" поясом чемпиона мира, Ахмедов располагается на 38-м месте. Его последние соперники, американцы Джастин Томас (18-2, 7 КО) и Кертис Хилл-младший (10-1,5 КО), несмотря на неплохой "рекордс", далеки от списков ведущих боксеров планеты.

Али в будущем нужны бои с боксерами калибра того же Карпенси (31-й в рейтинге WBC) или кубинца Юниески Гонсалеса (18-3, 14 КО - 24-й в рейтинге). Но это следующий этап в развитии. Сейчас же Ахмедову необходимы бои с квалифицированной оппозицией, которая "поделится" с ним необходимым опытом и поставит перед перспективным казахстанцем сложные задачи.

При успешной раскрутке Ахмедова и наборе необходимого опыта самим спортсменом в ближайшие два-три года он войдет в ТОП-20 рейтинга WBC (организация, которую он активно осваивает), после чего можно будет "атаковать" ведущих боксеров дивизиона.

Шаги в развитии для Ахмедова

Первый: два-три проходных боксера с положительным рейтингом;

Второй: два-три боя с боксерами с положительным рейтингом и высоким процентом побед;

Третий: Юниески Гонсалес (или любой другой свободный предтоповый боксер);

С кубинцем встречались и Шабранский, и Гвоздик. Достаточно опытный соперник, который поможет раскрыть слабые места. 

Четвертый: "большой" бой. Потенциальнр именно на этом шаге можно будет "поймать" боксера из ТОП-10.

Пятый: мечта любого боксера. Поединок за титул чемпиона мира. Именно на этой стадии возможны встречи с Ковалевым, Уордом или канадцем Адонисом Стивенсоном. Естественно, чтобы организовать поединок со звездой потребуются огромные финансовые вложения. На достижение - пять лет с учетом, если карьера будет победной.

  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Alee 12 сентября 21:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Я бы посмотрел его бой с Биволом, было бы оч интересно
Ответить 0
 
Arsen Abilgazyuly 12 сентября 22:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 273
Чтобы дотянуться до звезд Ахмедову не нужно тратить время для хорошего рекорда, ему нужен хороший промоутер с которым считаются HBO или Showtime. Пример тому Ломаченко.
Ответить 0
 
GOD 12 сентября 23:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Arsen Abilgazyuly, нe ровняй Ахмeдова с уникумом Ломачeнко!
Ответить 1
 
еркен абильданов 13 сентября 12:49
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 249
GOD,чем там уникален ваш ломаченко?
Ответить -2
 
GOD 13 сентября 18:36
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
еркен абильданов,ахахах, нeт-нeт, канeшно нe уникалeн, что там тe болee 400 побeд на любитeльском рингe при одном поражeнии, и то потом eщe два раза побeждал обидчика, куда там два золота Олимпиади и два Чeмпионата Мира,хрeн eго знаeт почeму сопeрники сдаются посрeдинe боя, к тому жe всe из топ15, как он при eтом всeм смог стать ЧМ в двох вeсових катeгория? Ломачeнко нужно eщe пахать и пахать до Ахмeдова:)))))
Ответить 0
 
KAIRAT 12 сентября 21:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
попасть бы в хорошие руки ,хотя бы бобу аруму или де ла хойе,раскрутили бы парня,
Ответить 0
 
WBOKING 12 сентября 21:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
KAIRAT , даром он не нужен им...)))
Ответить -5
 
Адиль Жайлаубаев 12 сентября 22:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 216
WBOKING,ты- хейтер отечественного бокса?! Везде наших говном поливаешь, не адекватный какой-то... И читая твои комменты, где одни негативы-всем ясно, что ты- завистник
Ответить 2
 
Ahiless 12 сентября 21:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Работать и побеждать и все будет ок
Ответить 2
 
Каппас Жакупов 12 сентября 21:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Али , ты ещё молод, у тебя всё впереди. Главное тренируйся вовсю, конечно нужны очень хорошие тренера и толковый менеджер. То, что пишут про пятый шаг-это пока мысли вслух:урод, Ковалёв и другие уже будут на пенсии, на их места придут другие. Жолын болсын бала!
Ответить 2
 
Каппас Жакупов 12 сентября 21:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Каппас Жакупов,"балам "
Ответить 1
 
**Б@гл@н* * 12 сентября 21:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Али уничтожить Андре Уорд
Ответить 0
 
WBOKING 13 сентября 03:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
**Б@гл@н* *,))) ему до Андре как пешком раком ползти до Китая
Ответить 0
 
Каппас Жакупов 13 сентября 12:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
WBOKING,ты вообще можешь, что то нормальное писать про Казахстанских спортсменов?
Ответить 0
 
QAZSPORTS KZ 12 сентября 21:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
У Али есть талант!!!
Ответить 1
 
Ерболат Ертазаев 12 сентября 21:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Очень перспективный боксер, думаю через некоторое время он будет для казахстанцев Новый ggg
Ответить 1
 
Руся Махамбетов 12 сентября 23:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Ерболат Ертазаев, Алла жазса
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