Оскар Де Ла Хойя назвал бой "Канело" - Головкин своей золотой медалью в качестве промоутера

Он рад, что сумел организовать этот поединок.
Вчера 08:45
Ссылки по теме:
- Головкин и Альварес встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе
- Сменился участник PPV-андеркарта в вечере бокса Головкин - Альварес
- Люди думали, что Головкин - робот и неуязвим, но "Канело" может нокаутировать его и отправить спать - Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя между Альваресом и Головкиным. Фото: boxingscene.com
Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя в эфире телеканала ESPN заявил, что считает грядущий бой между его подопечным мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) своим наивысшим достижением на промоутерском поприще. Об этом сообщает Allboxing.ru.
"Наивысшей точкой моей боксерской карьеры была верхняя ступень пьедестала и золотая медаль Олимпиады, - сказал Де Ла Хойя, в течение своей профессиональной карьеры выигрывавший чемпионские пояса в шести весовых категориях. - Титулы чемпиона мира приходят и уходят, завоевание золота Олимпиады имеет больший вес. Я очень надеюсь, что этот бой - еще не высшая точка моей промоутерской карьеры, будут еще более масштабные мероприятия. Однако это то, ради чего я работал. Это моя золотая медаль в качестве промоутера, поскольку этот бой - именно то, в чем нуждается бокс в данный момент. Боксу нужен этот бой, и я счастлив, что сумел организовать его".
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
Накануне Головкин и Альварес встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе. Оба боксера были немногословными, отметив лишь готовность к предстоящему поединку.
"Наивысшей точкой моей боксерской карьеры была верхняя ступень пьедестала и золотая медаль Олимпиады, - сказал Де Ла Хойя, в течение своей профессиональной карьеры выигрывавший чемпионские пояса в шести весовых категориях. - Титулы чемпиона мира приходят и уходят, завоевание золота Олимпиады имеет больший вес. Я очень надеюсь, что этот бой - еще не высшая точка моей промоутерской карьеры, будут еще более масштабные мероприятия. Однако это то, ради чего я работал. Это моя золотая медаль в качестве промоутера, поскольку этот бой - именно то, в чем нуждается бокс в данный момент. Боксу нужен этот бой, и я счастлив, что сумел организовать его".
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
Накануне Головкин и Альварес встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе. Оба боксера были немногословными, отметив лишь готовность к предстоящему поединку.