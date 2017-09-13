Головкин и Альварес встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе

Их поединок пройдет уже в эти выходные на арене T-Mobile.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе, сообщает BoxingScene.com.
Сам бой пройдет 16 сентября на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Вечер бокса будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от "Канело".
По времени Астаны поединок состоится утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
Фото: boxingscene.com