"Поначалу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку". Белью сделал прогноз на поединок Головкин - "Канело"

Долгожданная встреча состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британский боксер Тони Белью сделал свой прогноз на предстоящий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"Если "Канело" сможет выдержать мощь Головкина, то победит. Я считаю его лучшим контр-панчером современного бокса. Видел его на прошлой неделе, он набрал массы и выглядел феноменально. Что касается Головкина, то его называют панчером, но он больше, чем просто панчер. Этот парень в любителях выиграл много международных турниров.
Головкин отлично режет ринг. Он может боксировать и работать в ответ. Но он
помедленнее, и его защита похуже. Если бы мне дали 100 фунтов стерлингов, я бы поставил 80 на победу "Канело" решением, а 20 на победу Головкина в первых шести раундах. Я не понимаю, как Геннадий может перебоксировать "Канело", если Альварес выдержит его мощь, то победит. Думаю, поначалу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку", - приводит слова Тони Белью Tofight.ru.
Видео и фото с первого совместного мероприятия Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе перед боем
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь.
В США же бой Головкин - Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.