Непобежденный казахстанский боксер может выйти на ринг в андеркарте боя Головкина и Альвареса

Вечер бокса пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Фото с твиттера
Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (3-0-0, 3 КО) может принять участие в вечера бокса, главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер боксера Фархад Шарипов.
"Бобиржан выступит в той же fight card, что и "Канело" 16 сентября", - отметил Шарипов.
- Если он приглянется на "кэмпе"? Или в любом случае?
- Если хорошо себя проявит. А я уверен, что он себя покажет.
Напомним, что казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов получил приглашение в тренировочный лагерь мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Боксер рассказал, что уже купил билет, а его менеджер поведал о возможном подписании контракта с американской промоутерской компанией Golden Boy Promotions.
Поединок Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Бобиржан выступит в той же fight card, что и "Канело" 16 сентября", - отметил Шарипов.
- Если он приглянется на "кэмпе"? Или в любом случае?
- Если хорошо себя проявит. А я уверен, что он себя покажет.
Напомним, что казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов получил приглашение в тренировочный лагерь мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Боксер рассказал, что уже купил билет, а его менеджер поведал о возможном подписании контракта с американской промоутерской компанией Golden Boy Promotions.
Поединок Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.