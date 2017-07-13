Казахстанскому боксеру предложили стать спарринг-партнером "Канело" для подготовки к бою с Головкиным

На счету казахастанца три досрочные победы в профи.
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Спарринг Головкина и "Канело". Фото с сайта boxingscene.com
Казахстанский боксер Бобиржан Моминов (3-0, 3 КО) получил предложение стать спарринг-партнером мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) для подготовки к бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) из Казахстана.
Как информирует группа "Профи Бокс Казахстана" во ВКонтакте, Бобиржан уже завтра отправится в Калифорнию в тренировочный лагерь "Канело". Другие детали не сообщаются.
На счету Моминова, выступающего в среднем весе, три победы (все нокаутом) в трех боях на профи-ринге.
Добавим, что Головкин недавно приступил к подготовке к поединку, тогда как мексиканец уже давно вернулся в зал. Ранее тренер GGG Абель Санчес говорил, что в тренировочном лагере пять недель они будут работать на силу и физику, а три недели посвятят спаррингам.
Сам бой Головкина и "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Как информирует группа "Профи Бокс Казахстана" во ВКонтакте, Бобиржан уже завтра отправится в Калифорнию в тренировочный лагерь "Канело". Другие детали не сообщаются.
На счету Моминова, выступающего в среднем весе, три победы (все нокаутом) в трех боях на профи-ринге.
Добавим, что Головкин недавно приступил к подготовке к поединку, тогда как мексиканец уже давно вернулся в зал. Ранее тренер GGG Абель Санчес говорил, что в тренировочном лагере пять недель они будут работать на силу и физику, а три недели посвятят спаррингам.
Сам бой Головкина и "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.