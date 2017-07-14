Golden Boy Promotions может заключить контракт с непобежденным казахстанским боксером

В свое время 25-летний боксер тренировался в одной школе с Геннадием Головкиным.
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Бобиржан Моминов. Фото с сайта boxrec.com
Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (3-0-0, 3 КО) может подписать контракт с американской промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Подробнее ситуацию корреспонденту Vesti.kz описал его менеджер Фархад Шарипов.
"Еще в начале нашей работы с Бобиржаном я пытался подписать его с Golden Boy Promotions или с какой-нибудь другой крупной организацией. Я отправлял информацию с его достижениями и резюме. Спустя некоторое время они связались со мной.
Я говорил Golden Boy Promotions, что Бобиржан тренировался в одной школе с Головкиным и под началом одного тренера", - рассказал менеджер.
- Они в нем заинтересованы? Какая задача у него в лагере "Канело"?
- Да, по окончанию "кэмпа" они предложат контракт, если им понравится Бобиржан.
Напомним, что Бобиржан Моминов на профи-ринге провел три боя, в которых одержал досрочные победы. Также он получил приглашение в тренировочный лагерь Сауля "Канело" Альвареса и примет участие в подготовке мексиканца к бою с Геннадием Головкиным. Данный поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Еще в начале нашей работы с Бобиржаном я пытался подписать его с Golden Boy Promotions или с какой-нибудь другой крупной организацией. Я отправлял информацию с его достижениями и резюме. Спустя некоторое время они связались со мной.
Я говорил Golden Boy Promotions, что Бобиржан тренировался в одной школе с Головкиным и под началом одного тренера", - рассказал менеджер.
- Они в нем заинтересованы? Какая задача у него в лагере "Канело"?
- Да, по окончанию "кэмпа" они предложат контракт, если им понравится Бобиржан.
Напомним, что Бобиржан Моминов на профи-ринге провел три боя, в которых одержал досрочные победы. Также он получил приглашение в тренировочный лагерь Сауля "Канело" Альвареса и примет участие в подготовке мексиканца к бою с Геннадием Головкиным. Данный поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.