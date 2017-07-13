Непобежденный казахстанец Нурсултанов прокомментировал нокаут в бою с американским боксером

Досрочная победа была зафиксирована в первом раунде.
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Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (3-0-0, 2 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свою быструю победу в бою с американцем Лэнни Дардаром.
- В боксе не бывает простых боев. Возможно, показалось, что все было просто, - делится боксер.
- Какой был план на бой?
- Выиграть. Но я не гнался за нокаутом.
- После той атаки, когда соперника заметно потрясло, какие мысли были?
- Добить. Развить удачную атаку и довести дело до конца.
- Зрелищно получилось. Что сказали в углу после боя?
- Ничего особенного. Поздравили.
- Теперь какие планы?
- Пока не могу сказать. Определенность будет на следующей неделе.
Напомним, казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов выиграл свой третий профессиональный бой в США. 23-летний проспект уже в первом раунде нокаутировал американца Лэнни Дардара и второй раз в карьере победил досрочно. Полное видео поединка можно найти здесь.