Непобежденный казахстанец Мейирим Нурсултанов нокаутировал соперника в первом раунде

Боксер выступил в вечере бокса промоутера Сауля Альвареса
Сегодня 09:17
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Мейирим Нурсултанов. Фото со страницы в Facebook
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником Нурсултанова был американец Лэнни Дардар. Казахстанский боксер одержал досрочную победу, которая стала для него второй в трех боях, отправив оппонента в нокаут уже в первом раунде. Поединок был рассчитан на шесть раундов.
Отметим, что бой прошел в Лос-Анжелесе в рамках вечера бокса, организованного промоутером Оскаром Де Ла Хойей, который представляет интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.