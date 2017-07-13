Полное видео досрочной победы казахстанца Нурсултанова в США

Непобежденный боксер нокаутировал соперника в первом раунде.
Сегодня 12:11
Ссылки по теме:
- Видео нокаута Мейиримом Нурсултановым американца
- Непобежденный казахстанец Мейирим Нурсултанов нокаутировал соперника в первом раунде
Мейирим Нурсултанов. Фото Facebook
Предлагаем вашему полное видео боя непобежденного казахстанца Мейирима Нурсултанова, в котором он отправил американца Лэнни Дардара на настил ринга уже в первом раунде.
Бой был запланирован на шесть раундов и состоялся в Лос-Анжелесе в рамках вечера бокса, организованного промоутером Оскаром Де Ла Хойей, который представляет интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Отметим, что эта победа стала для Нурсултанова третьей в карьере, второй - досрочной.