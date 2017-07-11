Головкин так долго хотел этого боя с "Канело", что убрал все "стопы". Грядет война - Абель Санчес

Тренер добавил, что удовлетворен рабочим настроем своего подопечного.
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Геннадий Головкин и Абель Санчес. Фото с сайта boxingscene.com
Известный тренер по бокс Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), признался, что удовлетворен рабочим настроем своего подопечного перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Я был просто вне себя от счастья после первой недели тренировочного лагеря Геннадия. Самое сложное в случае с Головкиным - удержать его. Медленный старт - не в его правилах. Геннадий так долго хотел этого боя, и я уже сейчас могу сказать, что он убрал все "стопы" в подготовке, чтобы подойти к 16 сентября в наилучшей форме. Грядет война", - цитирует BoxingScene.com слова Санчеса.
Ранее тренер пообещал, что в бою с "Канело" Головкин удивит тех, кто считает, что казахстанец находится на закате карьеры. Также Санчес усомнился в ударной мощи мексиканского боксера.
Сам Головкин заявил, что должен подойти к поединку с "Канело" в отличной физической форме, чтобы в полной мере реализовать план на бой, который разработал для него Санчес.
Напомним, бой пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
"Я был просто вне себя от счастья после первой недели тренировочного лагеря Геннадия. Самое сложное в случае с Головкиным - удержать его. Медленный старт - не в его правилах. Геннадий так долго хотел этого боя, и я уже сейчас могу сказать, что он убрал все "стопы" в подготовке, чтобы подойти к 16 сентября в наилучшей форме. Грядет война", - цитирует BoxingScene.com слова Санчеса.
Ранее тренер пообещал, что в бою с "Канело" Головкин удивит тех, кто считает, что казахстанец находится на закате карьеры. Также Санчес усомнился в ударной мощи мексиканского боксера.
Сам Головкин заявил, что должен подойти к поединку с "Канело" в отличной физической форме, чтобы в полной мере реализовать план на бой, который разработал для него Санчес.
Напомним, бой пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.