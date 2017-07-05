Я согласился на все условия от Головкина и "Канело", но в итоге ни один бой не состоялся - Сондерс

Британский боксер также рассказал о поединке Мейвезер - МакГрегор.

Британский боксер Билли Джо Сондерс, обладающий титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, дал откровенное интервью порталу Worldboxingnews.net. В ходе беседы Сондерс рассказал о надежде провести объединительный бой, а также прокомментировал грядущий поединок между американцем Флойдом Мейвезером и ирландской звездой ММА Конором МакГрегором.



Начал же боксер интервью с комментирования своего "помпезного" появления на пресс-конференции в Лондоне, посвященной сентябрьскому поединку казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом.



"Это было не мое шоу. Это было их (Головкина и Альвареса - прим.ред) шоу. Но я имел право прийти на пресс-конференцию, задавать вопросы, говорить правду. И вообще, я был рад оказаться рядом с этими боксерами.



На самом деле бокс - забавный бизнес. Наверняка они думают, что если я продемонстрирую весь свой потенциал, то стану слишком рискованным вариантом, чтобы принять вызов.



Да, вы можете поставить бизнес во главе. Но у меня есть недостающая часть, чтобы сложился пазл (пояс WBO). Я согласился на все условия, выдвинутые и Головкиным, и "Канело". Но в итоге ни один бой не состоялся.



Что насчет Мейвезер - МакГрегор? Считаю, что это позор. Я не сторонник подобных экспериментов. К тому же единственный раз, когда Конор сможет что-то сделать в этом противостоянии - это только во время пресс-конференций. На самом деле людям интересны только пресс-конференции. Сам поединок не вызывает внимания, потому что все и так знают, что произойдет.



Я не жду чего-либо от Геннадия и Сауля, затаив дыхание. Ведь есть еще пункты о реванше, есть и другие вещи, способные оттянуть встречу со мной. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на своей работе, ибо каждый раз, когда я жду кого-то, я остаюсь в итоге вне игры.



Я должен отлично выглядеть в своих выступлениях, и, надеюсь, они (Головкин и Альварес) вернутся и скажут: "Давай, сделаем это", - сообщил Сондерс.



Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.



В августе, на той же самой T-Mobile арене состоится встреча между Мейвезером и МакГрегором.



Сам Билли Джо Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменен в связи с арестом грузина. И теперь британец 16 сентября встретится с Вилли Монро-младшим на арене "Коппер-Бокс" в Лондоне.