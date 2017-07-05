Я согласился на все условия от Головкина и "Канело", но в итоге ни один бой не состоялся - Сондерс

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 3:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 4:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 0:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 1:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 0:1
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 3:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Алтай УК Ордабасы (мол) 0:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 1:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 3:0
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Краснодар Славия П 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Я согласился на все условия от Головкина и "Канело", но в итоге ни один бой не состоялся - Сондерс

Британский боксер также рассказал о поединке Мейвезер - МакГрегор.

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3 Комментария
Фото с сайта ToFight.Ru
Фото с сайта ToFight.Ru

Британский боксер Билли Джо Сондерс, обладающий титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, дал откровенное интервью порталу Worldboxingnews.net. В ходе беседы Сондерс рассказал о надежде провести объединительный бой, а также прокомментировал грядущий поединок между американцем Флойдом Мейвезером и ирландской звездой ММА Конором МакГрегором

Начал же боксер интервью с комментирования своего "помпезного" появления на пресс-конференции в Лондоне, посвященной сентябрьскому поединку казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Это было не мое шоу. Это было их (Головкина и Альвареса - прим.ред) шоу. Но я имел право прийти на пресс-конференцию, задавать вопросы, говорить правду. И вообще, я был рад оказаться рядом с этими боксерами.

На самом деле бокс - забавный бизнес. Наверняка они думают, что если я продемонстрирую весь свой потенциал, то стану слишком рискованным вариантом, чтобы принять вызов.

Да, вы можете поставить бизнес во главе. Но у меня есть недостающая часть, чтобы сложился пазл (пояс WBO). Я согласился на все условия, выдвинутые и Головкиным, и "Канело". Но в итоге ни один бой не состоялся.

Что насчет Мейвезер - МакГрегор? Считаю, что это позор. Я не сторонник подобных экспериментов. К тому же единственный раз, когда Конор сможет что-то сделать в этом противостоянии - это только во время пресс-конференций. На самом деле людям интересны только пресс-конференции. Сам поединок не вызывает внимания, потому что все и так знают, что произойдет.

Я не жду чего-либо от Геннадия и Сауля, затаив дыхание. Ведь есть еще пункты о реванше, есть и другие вещи, способные оттянуть встречу со мной. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на своей работе, ибо каждый раз, когда я жду кого-то, я остаюсь в итоге вне игры.

Я должен отлично выглядеть в своих выступлениях, и, надеюсь, они (Головкин и Альварес) вернутся и скажут: "Давай, сделаем это", - сообщил Сондерс.

Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

В августе, на той же самой T-Mobile арене состоится встреча между Мейвезером и МакГрегором.

Сам Билли Джо Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменен в связи с арестом грузина. И теперь британец 16 сентября встретится с Вилли Монро-младшим на арене "Коппер-Бокс" в Лондоне.

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 17:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 797
Что это с ним? Рассудителен как никогда.
Ответить 1
 
semser semserov Сегодня 18:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 132
И Юбенк прокомментировал последниц раз адекватно
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Сабит Оразбаев Сегодня 18:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2078
Ой бедный, не надо тут жертву играть, сначала по открытому торговал титулом и тепер поет по другому
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