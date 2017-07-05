Стал известен соперник Билли Джо Сондерса по бою 16 сентября

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Краснодар Славия П 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Стал известен соперник Билли Джо Сондерса по бою 16 сентября

Данный соперник в своей карьере встречался с Геннадием Головкиным.

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5 Комментариев
Фото с сайта boxingnewsonline.net
Фото с сайта boxingnewsonline.net

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс свой следующий бой проведет против американца Вилли Монро-младшего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 16 сентября в Лондоне на арене "Коппер-Бокс". В этот же день в Лас-Вегасе встретятся чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Стоит отметить, что именно титула WBO не хватает казахстанскому боксеру, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Напомним, что первоначально Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменен в связи с арестом грузина.

Что касается Монро, то американец свой предыдущий поединок провел в сентябре минувшего года, одержав победу единогласным решением судей над своим соотечественником Габриэлом Росадо. В мае 2015 года Монро встречался с Головкиным и потерпел досрочное поражение в шестом раунде.

Сондерс же в последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, когда с трудом одолел российского боксер Артура Акавова. Добавим, что британский боксер перед этим поединком сел на диету.

  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Замир Джумагалиев Сегодня 09:44
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Это уже интересно
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Жумабай Санкубаев Сегодня 09:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 795
Сондерс-сондерс..нет у меня коммента на него-надоел этот цыган!
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Сабит Оразбаев Сегодня 09:58
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2078
Лемье опасян, а с Монро есть шанс хотя бы. Но Сондерс продержится 12 раундов после такого простоя
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Ержан79 Сегодня 10:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1170
Монро уделает эту выскочку в одну калитку
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Занга Semey Сегодня 10:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2034
Монро будет индикатором и выявится уровень Сондерса.
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