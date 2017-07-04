Фредди Роуч признал царивший бардак в углу Пакьяо во время боя с Хорном

Тренер филиппинца отметил, что было трудно взять ситуацию под свой контроль.
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Фредди Роуч. Фото с сайта xsport.ua
Фредди Роуч, тренер филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), согласился с промоутером Бобом Арумом и советником Майклом Кончем, которые ранее назвали бардак в углу "Пакмена" одной из причин поражения австралийцу Джеффу Хорну (17-0-1, 11 КО).
Роуч не стал говорить об отсутствии стратегии, но дал понять, что члены команды Мэнни не давали ему полноценно заниматься своими обязанностями.
"Очень трудно (работать), когда Бубой (Фернандес) постоянно орет, а Мигель (Диас) говорит мне, что он должен быть в ринге, чтобы трудиться над рассечениями. В такой атмосфере было крайне непросто донести до Мэнни, что ему нужно делать. Мигель стареет и ему уже сложно забраться в ринг и вылезти из него, а Бубой всегда перевозбуждается. В этом углу всегда было сложно взять ситуацию под свой полный контроль", - цитирует слова Фредди vRINGe.com со ссылкой на USA Today.
Отметим, что 2 апреля в Брисбене (Австралия) Джефф Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 килограммма), победив Мэнни Пакьяо единогласным решением судей.
Роуч не стал говорить об отсутствии стратегии, но дал понять, что члены команды Мэнни не давали ему полноценно заниматься своими обязанностями.
"Очень трудно (работать), когда Бубой (Фернандес) постоянно орет, а Мигель (Диас) говорит мне, что он должен быть в ринге, чтобы трудиться над рассечениями. В такой атмосфере было крайне непросто донести до Мэнни, что ему нужно делать. Мигель стареет и ему уже сложно забраться в ринг и вылезти из него, а Бубой всегда перевозбуждается. В этом углу всегда было сложно взять ситуацию под свой полный контроль", - цитирует слова Фредди vRINGe.com со ссылкой на USA Today.
Отметим, что 2 апреля в Брисбене (Австралия) Джефф Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 килограммма), победив Мэнни Пакьяо единогласным решением судей.