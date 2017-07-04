Нас интересует поединок с Хорном - тренер Хуана Мануэля Маркеса

Сам Маркес отметил необходимость проведения промежуточного боя.
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Фото с сайта ToFight.Ru
Начо Беристайн, тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Хуана Мануэля Маркеса (56-7-1, 40 КО), заинтересован в поединке своего подопечного против новоявленного австралийского чемпиона мира в полусредней весовой категории Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО), сенсационно отобравшего титул у легендарного Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).
"Поединок с Хорном нас интересует. Может быть, вы считаете, что это слишком рискованно, но я знаю, что Хуан Мануэль в хорошей форме", - цитирует Начо vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene. - Пакьяо, прежде всего, подвел сам себя. Все это произошло по причине чрезмерной увлеченности политической карьерой - ему попросту не хватает времени на тренировки. Но он однозначно остается великим бойцом. У Хуана Мануэля есть необходимые навыки, чтобы побить Хорна. Австралиец непрост, он перед боем весит как полусредневес, но за сутки превращается в средневеса".
Вторит своему тренеру и сам Маркес: "Я считаю, что поединок против Хорна возможен, но сперва мне необходимо сосредоточиться на своем возвращении. Мне нужен промежуточный поединок, чтобы посмотреть, на что я еще гожусь. И если все будет в норме, тогда можно обсуждать поединок против Котто в декабре или против того же Хорна".
Напомним, в последний раз Хуан Мануэль Маркес боксировал в мае 2014 года, одержав единогласную победу судейским решением над экс-чемпионом мира Майком Альварадо (37-4, 25 КО).
Джефф Хорн отобрал чемпионский пояс у Мэнни Пакьяо в кровавом бою, прошедшем недавно в Австралии.
"Поединок с Хорном нас интересует. Может быть, вы считаете, что это слишком рискованно, но я знаю, что Хуан Мануэль в хорошей форме", - цитирует Начо vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene. - Пакьяо, прежде всего, подвел сам себя. Все это произошло по причине чрезмерной увлеченности политической карьерой - ему попросту не хватает времени на тренировки. Но он однозначно остается великим бойцом. У Хуана Мануэля есть необходимые навыки, чтобы побить Хорна. Австралиец непрост, он перед боем весит как полусредневес, но за сутки превращается в средневеса".
Вторит своему тренеру и сам Маркес: "Я считаю, что поединок против Хорна возможен, но сперва мне необходимо сосредоточиться на своем возвращении. Мне нужен промежуточный поединок, чтобы посмотреть, на что я еще гожусь. И если все будет в норме, тогда можно обсуждать поединок против Котто в декабре или против того же Хорна".
Напомним, в последний раз Хуан Мануэль Маркес боксировал в мае 2014 года, одержав единогласную победу судейским решением над экс-чемпионом мира Майком Альварадо (37-4, 25 КО).
Джефф Хорн отобрал чемпионский пояс у Мэнни Пакьяо в кровавом бою, прошедшем недавно в Австралии.