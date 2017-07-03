Геннадию Головкину посоветовали завершить карьеру после боя с "Канело"

Для 35-летнего казахстанца этот поединок станет 38-м в карьере.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта reviewjournal.com
Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) необходимо завершить свою карьеру после боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"В наши дни редко встречаются такие безжалостные и яркие боксеры, которые твердо стоят ногами на земле. К тому же, Головкин - невероятно приятный и скромный человек, который говорит только на ринге. Это великолепный язык бокса. Мне нравится его стиль борьбы, он всегда атакует, он - самый разрушительный боксер, которого я видел. Он - лучший за всю историю бокса.
Я думаю, бой с "Канело" будет конкурентным, и в поздних раундах GGG отправит его в нокаут. После этого можно попытаться стать абсолютом в среднем весе. Однако, на мой взгляд, после "Канело" ему нужно завершать карьеру. Я хочу запомнить Головкина непобежденным разрушителем, который растоптал всех соперников", - отметил Смит.
Ранее эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль оценил вероятность завершения карьеры Головкина после сентябрьского боя с Альваресом. В свою очередь сам казахстанец в одном из предыдущих интервью признался, что еще не определился со своими дальнейшими планами.
Прогнозируется, что бой Головкин - "Канело" станет самым кассовым в истории бокса после поединка Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо, однако некоторые СМИ усомнились в цифрах владельца Golden Boy и озвучили "более реалистичный" прогноз PPV-продаж.
Поединок Головкина и Альвареса состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ожидается, что стоимость PPV составит 75 долларов.
Все новости по бою Головкин - Альварес.
"В наши дни редко встречаются такие безжалостные и яркие боксеры, которые твердо стоят ногами на земле. К тому же, Головкин - невероятно приятный и скромный человек, который говорит только на ринге. Это великолепный язык бокса. Мне нравится его стиль борьбы, он всегда атакует, он - самый разрушительный боксер, которого я видел. Он - лучший за всю историю бокса.
Я думаю, бой с "Канело" будет конкурентным, и в поздних раундах GGG отправит его в нокаут. После этого можно попытаться стать абсолютом в среднем весе. Однако, на мой взгляд, после "Канело" ему нужно завершать карьеру. Я хочу запомнить Головкина непобежденным разрушителем, который растоптал всех соперников", - отметил Смит.
Ранее эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль оценил вероятность завершения карьеры Головкина после сентябрьского боя с Альваресом. В свою очередь сам казахстанец в одном из предыдущих интервью признался, что еще не определился со своими дальнейшими планами.
Прогнозируется, что бой Головкин - "Канело" станет самым кассовым в истории бокса после поединка Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо, однако некоторые СМИ усомнились в цифрах владельца Golden Boy и озвучили "более реалистичный" прогноз PPV-продаж.
Поединок Головкина и Альвареса состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ожидается, что стоимость PPV составит 75 долларов.
Все новости по бою Головкин - Альварес.