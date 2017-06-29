Эксперт ESPN оценил вероятность завершения карьеры Головкина после боя с "Канело"

Ранее сам 35-летний GGG допустил эту вероятность.
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- Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин
- Сомневаюсь, что Головкин завершит карьеру. Бой с "Канело" станет для него новой ступенью - Леффлер
- Возможно, после боя с "Канело" я завершу карьеру - Геннадий Головкин
Фото с сайта boxingscene.com
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль оценил вероятность того, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) может завершить карьеру после сентябрьского боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
- Дэн, что скажите по поводу того, что Головкин допустил, что бой с "Канело" может стать для него последним? Я надеялся на трилогию, но этого не будет, если один из них окажется в нокауте.
- Этот бой (с "Канело") имеет такие же шансы стать последним для Головкина. как и то, что МакГрегор побьет Мейвезера, - ответил Рафаэль в своем чате на ESPN.
При этом промоутер GGG Том Леффлер сомневается, что его подопечный повесит перчатки на гвоздь после боя с "Канело". По его словам, этот поединок может стать новой ступенью в карьере 35-летнего казахстанского боксера.
Сам Головкин в одном из последних интервью рассказал, в каком случае он может завершить карьеру после боя с "Канело". Также GGG в шутку признался, что его семья просит об этом после каждого его боя.
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
- Дэн, что скажите по поводу того, что Головкин допустил, что бой с "Канело" может стать для него последним? Я надеялся на трилогию, но этого не будет, если один из них окажется в нокауте.
- Этот бой (с "Канело") имеет такие же шансы стать последним для Головкина. как и то, что МакГрегор побьет Мейвезера, - ответил Рафаэль в своем чате на ESPN.
При этом промоутер GGG Том Леффлер сомневается, что его подопечный повесит перчатки на гвоздь после боя с "Канело". По его словам, этот поединок может стать новой ступенью в карьере 35-летнего казахстанского боксера.
Сам Головкин в одном из последних интервью рассказал, в каком случае он может завершить карьеру после боя с "Канело". Также GGG в шутку признался, что его семья просит об этом после каждого его боя.
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).