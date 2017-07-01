Родственник Оскара Де Ла Хойи может выступить в андеркарте боя Головкин - "Канело"

Кандидатами на это также считаются Матиссе, Лемье и Джейкобс.
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Диего и Оскар Де Ла Хойя. Фото ESPN
Мексиканец Диего Де Ла Хойя может выступить на вечере бокса в Лас-Вегасе, в главном бою которого 16 сентября встретятся его соотечественник Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). Об этом сообщает RadioFormula.mx.
В своем последнем бою Де Ла Хойя 1 июля в аргентинском Сан-Луисе единогласным решением судей победил местного боксера Алана Кастильо (21-7, 9 КО) и защитил "молодежный" пояс WBC во втором легчайшем весе. Четвертую защиту титула мексиканец может провести 16 сентября.
Стоит отметить, что Диего Де Ла Хойя является двоюродным братом 44-летнего экс-боксера Оскара Де Ла Хойи (39-6, 33 КО), который сейчас владеет промоутерской компанией Golden Boy и ведет дела "Канело".
Ранее кандидатами на выступление в вечере бокса Головкин - Альварес назывались экс-чемпион WBC в суперлегком весе аргентинец Лукас Матиссе (38-4, 35 КО) и бывшие соперники GGG - американец Дэниэл Джейкобс (32-2,29 КО) и канадец Давид Лемье (38-3, 33 КО).
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC не будет стоять на кону из-за конфликта "Канело" с организацией, хотя президент WBC Маурисио Сулейман не теряет надежды договориться с мексиканцем.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В своем последнем бою Де Ла Хойя 1 июля в аргентинском Сан-Луисе единогласным решением судей победил местного боксера Алана Кастильо (21-7, 9 КО) и защитил "молодежный" пояс WBC во втором легчайшем весе. Четвертую защиту титула мексиканец может провести 16 сентября.
Стоит отметить, что Диего Де Ла Хойя является двоюродным братом 44-летнего экс-боксера Оскара Де Ла Хойи (39-6, 33 КО), который сейчас владеет промоутерской компанией Golden Boy и ведет дела "Канело".
Ранее кандидатами на выступление в вечере бокса Головкин - Альварес назывались экс-чемпион WBC в суперлегком весе аргентинец Лукас Матиссе (38-4, 35 КО) и бывшие соперники GGG - американец Дэниэл Джейкобс (32-2,29 КО) и канадец Давид Лемье (38-3, 33 КО).
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC не будет стоять на кону из-за конфликта "Канело" с организацией, хотя президент WBC Маурисио Сулейман не теряет надежды договориться с мексиканцем.
Все новости о бое Головкин - Альварес