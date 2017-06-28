Оскар Де Ла Хойя. Коварный враг или мастер своего дела

"Акула" промоушена занимается организацией "боя десятилетия" Головкин - Альварес.

Не было и нет никаких сомнений в том, что Оскар Де Ла Хойя был прекрасным, если не гениальным, боксером. Он провел яркую, успешную карьеру, оставив свой собственный след в истории бокса. "Золотой мальчик" трудится и сейчас на этой же ниве, правда в качестве промоутера. И в этом деле он также является одним из лучших.



Почему ОДЛХ достоин похвалы - в материале Vesti.kz.



Так получилось, что с Де Ла Хойей казахстанцы наиболее тесно столкнулись в то время, когда он действует именно в сфере организации поединков и шоу. Его "клиент" в лице Сауля Альвареса в сентябре встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным. И организатором супербоя является его компания - Golden Boy Promotions. Впечатления от работы Де Ла Хойи самые хорошие. Хотя буквально в прошлом году здесь, в Казахстане, его не особо любили.



Называли "болтуном", "продажным", и не только. В общем, "хейтили" в полном объеме. На первый взгляд было за что. Период ненависти к Оскару пришелся как раз на то время, когда началась история GGG и "Канело". Были с его стороны реплики в адрес нашего чемпиона, были провокационные интервью относительно возможного противостояния Альвареса с Головкиным. Только если разобраться глубже, спустя время, Де Ла Хойя начал проводить пиар-кампанию как раз с того момента.







Однозначно, этот бой был неизбежен. И единственное, в чем виноват ОДЛХ - затяжка времени. С одной стороны, конечно, он как истинный бизнесмен "мариновал" поединок, готовил почву, готовил фанатов, усиливал желание увидеть это событие. С другой - ждал подходящего момента, когда GGG слегка бы растерял свои кондиции (понять можно, все-таки Альварес его подопечный).



И вот тут одна из самых тонких граней, которую он обязан был соблюдать. Никто бы особо не платил бы, если Головкину во время боя было бы уже за 35. Следовало подобрать дату, когда и GGG хотя бы немного "сдал", и когда за событие можно было бы отлично заработать. Получилось. Подчеркнем, гнусностей он себе не позволял. Врагом считать его не за что.







Плюс ко всему, сложно найти в его нынешней работе по раскрутке поединка изъяны. На заре кампании он одержал победу на влиятельным Флойдом Мейвезером-младшим, отобрав у последнего перспективную дату в сентябре. И до сих выдерживает конкуренцию и давление со стороны мстительного "манимейкера", который решил провести свою встречу с ирландской звездой MMA Конором МакГрегором на три недели раньше на той же арене (T-Mobile). Это напрямую говорит о качестве его работы. И как бы с трудом язык не поворачивался сейчас, но стоит отдать Де Ла Хойе должное.



К тому же, ему удалось разговорить Головкина, который прежде сохранял тотальную дипломатичность. Как никогда казахстанец остро отвечает на вопросы, комментирует тот или иной момент. Безусловно, речь не идет о какой-то грязи, оскорблениях и тому подобном. Просто непривычно. Это на пользу грядущему событию. Тем более, и Альварес и Головкин ни разу не перешли границ. Ни разу не было эффекта "буэээ". Но в то же время, занудным промо-тур не выглядел.



Еще неизвестно, не входило ли появление Билли Джо Сондерса на пресс-конференции в Лондоне в общий сценарий. Это было первое выступление обоих боксеров на публике в рамках предстоящего боя. И вариант с неординарным Сондерсом мог бы создать "шумиху" после события. Но, как известно, Билли Джо отдельного приглашения и не понадобилось бы. К тому же, в его интересах было "засветиться" в связи с его с желанием выступить в андеркарте Головкин - Альварес. А спущенные штаны у чемпиона WBO во время интервью - бонус.







В общем, опасаться за успех предстоящей битвы поводов нет. И даже Мейвезер с МакГрегором вряд ли повлияют на что-либо. Кстати, Де Ла Хойя и факт выступления Флойда легко оборачивает в свои пользу, пуская в Сеть колкие высказывания. Отдельный "респект" за шоу, во время которого было объявлено о долгожданной встрече. И как бы то ни было, Оскар со своей работой справился на "отлично". Теперь боксерам остается только лишь продемонстрировать свое мастерство, устроить бескомпромиссную "рубку" и выявить сильнейшего.



Добавим, что бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, США, Поединок пройдет на арене T-Mobile. На кону будут стоять все четыре пояса GGG (WBC, WBA, IBF, IBO). Альварес рискнет титулом линейного чемпиона мира, который он завоевал в поединке против пуэрториканца Мигеля Котто.



Все о поединке Головкин - Альварес



Фото с сайтов The Billennial (1), New York Post (2), IOL (3)