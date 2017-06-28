Оскар Де Ла Хойя. Коварный враг или мастер своего дела

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Оскар Де Ла Хойя. Коварный враг или мастер своего дела

"Акула" промоушена занимается организацией "боя десятилетия" Головкин - Альварес.

Тим Роман Тим Роман

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4 Комментария
Фото с сайта brooklynfights.com
Фото с сайта brooklynfights.com

Не было и нет никаких сомнений в том, что Оскар Де Ла Хойя был прекрасным, если не гениальным, боксером. Он провел яркую, успешную карьеру, оставив свой собственный след в истории бокса. "Золотой мальчик" трудится и сейчас на этой же ниве, правда в качестве промоутера. И в этом деле он также является одним из лучших. 

Почему ОДЛХ достоин похвалы - в материале Vesti.kz.

Так получилось, что с Де Ла Хойей казахстанцы наиболее тесно столкнулись в то время, когда он действует именно в сфере организации поединков и шоу. Его "клиент" в лице Сауля Альвареса в сентябре встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным. И организатором супербоя является его компания - Golden Boy Promotions. Впечатления от работы Де Ла Хойи самые хорошие. Хотя буквально в прошлом году здесь, в Казахстане, его не особо любили.

Называли "болтуном", "продажным", и не только. В общем, "хейтили" в полном объеме. На первый взгляд было за что. Период ненависти к Оскару пришелся как раз на то время, когда началась история GGG и "Канело". Были с его стороны реплики в адрес нашего чемпиона, были провокационные интервью относительно возможного противостояния Альвареса с Головкиным. Только если разобраться глубже, спустя время, Де Ла Хойя начал проводить пиар-кампанию как раз с того момента.



Однозначно, этот бой был неизбежен. И единственное, в чем виноват ОДЛХ - затяжка времени. С одной стороны, конечно, он как истинный бизнесмен "мариновал" поединок, готовил почву, готовил фанатов, усиливал желание увидеть это событие. С другой - ждал подходящего момента, когда GGG слегка бы растерял свои кондиции (понять можно, все-таки Альварес его подопечный).

И вот тут одна из самых тонких граней, которую он обязан был соблюдать. Никто бы особо не платил бы, если Головкину во время боя было бы уже за 35. Следовало подобрать дату, когда и GGG хотя бы немного "сдал", и когда за событие можно было бы отлично заработать. Получилось. Подчеркнем, гнусностей он себе не позволял. Врагом считать его не за что.



Плюс ко всему, сложно найти в его нынешней работе по раскрутке поединка изъяны. На заре кампании он одержал победу на влиятельным Флойдом Мейвезером-младшим, отобрав у последнего перспективную дату в сентябре. И до сих выдерживает конкуренцию и давление со стороны мстительного "манимейкера", который решил провести свою встречу с ирландской звездой MMA Конором МакГрегором на три недели раньше на той же арене (T-Mobile). Это напрямую говорит о качестве его работы. И как бы с трудом язык не поворачивался сейчас, но стоит отдать Де Ла Хойе должное. 

К тому же, ему удалось разговорить Головкина, который прежде сохранял тотальную дипломатичность. Как никогда казахстанец остро отвечает на вопросы, комментирует тот или иной момент. Безусловно, речь не идет о какой-то грязи, оскорблениях и тому подобном. Просто непривычно. Это на пользу грядущему событию. Тем более, и Альварес и Головкин ни разу не перешли границ. Ни разу не было эффекта "буэээ". Но в то же время, занудным промо-тур не выглядел.

Еще неизвестно, не входило ли появление Билли Джо Сондерса на пресс-конференции в Лондоне в общий сценарий. Это было первое выступление обоих боксеров на публике в рамках предстоящего боя. И вариант с неординарным Сондерсом мог бы создать "шумиху" после события. Но, как известно, Билли Джо отдельного приглашения и не понадобилось бы. К тому же, в его интересах было "засветиться" в связи с его с желанием выступить в андеркарте Головкин - Альварес. А спущенные штаны у чемпиона WBO во время интервью - бонус.



В общем, опасаться за успех предстоящей битвы поводов нет. И даже Мейвезер с МакГрегором вряд ли повлияют на что-либо. Кстати, Де Ла Хойя и факт выступления Флойда легко оборачивает в свои пользу, пуская в Сеть колкие высказывания. Отдельный "респект" за шоу, во время которого было объявлено о долгожданной встрече. И как бы то ни было, Оскар со своей работой справился на "отлично". Теперь боксерам остается только лишь продемонстрировать свое мастерство, устроить бескомпромиссную "рубку" и выявить сильнейшего.

Добавим, что бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, США, Поединок пройдет на арене T-Mobile. На кону будут стоять все четыре пояса GGG (WBC, WBA, IBF, IBO). Альварес рискнет титулом линейного чемпиона мира, который он завоевал в поединке против пуэрториканца Мигеля Котто.

Все о поединке Головкин - Альварес

Фото с сайтов The Billennial (1), New York Post (2), IOL (3)

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
The Ring Сегодня 13:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1838
Акула промоушена , мало таких. Уважаю за то что на конь поставил свою лицензию и сдержал слово
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M585 Сегодня 13:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 942
Хорошая статья, с этим не поспоришь, ОДЛХ действителоьно очень хорош как промоутер. Лефлеру не мешало бы поучится у него! Действительно текущий промоушен наверное самый яркий и насыщенный за всю карьеру GGG! Тут и множество выступлений на ТВ, интересные интервью, и Гена как то раскрылся, начал больше говорить, даже тролить соперника! И это на пользу делу! Оскар даже Майского подвинул с сентябрьской датой, но тут у Оскара больше влияния, т.к. бой будет против мексиканской звезды №1 на День независимости мексики и тут даже Майский не смог помешать. Хотя поднас...ать все таки умудрился! ))))
ОДЛХ прожженный волк в боксе, думаю Лефлеру нужно смотреть и конспектировать!
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Шах Ермекулы Сегодня 13:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Хорошая статья.
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KAIRAT Сегодня 14:59
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6039
леффлер стоит на сторонке, и нервно курит
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