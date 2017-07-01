Моя обязанность - встретиться с Альваресом. Его бой с Головкиным создал проблему - президент WBC

Маурисио Сулейман заявил, что его организация дружелюбна.
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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Los Angeles Times заявил, что планирует встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), отказавшимся претендовать на пояс организации в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Мы опосредовали решение, подписали соглашение. "Канело" вызвал Головкина на ринг, сказав: "Давай сделаем это". И мы санкционировали бой.
Мы позитивны и дружелюбны. Мы на стороне боксера во время и после его карьеры. Но есть правила.
Моя обязанность - встретиться с Альваресом. Скрывать нечего. Это бой, который создал проблему, в первую очередь, с "Канело". Он происходит сейчас, это реальность, и сейчас для этого самое подходящее время", - сказал Сулейман.
Напомним, ранее глава WBC заявил, что пояс организации будет стоять на кону боя Головкин - Альварес, несмотря на протест мексиканца.
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