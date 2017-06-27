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Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
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Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Футбол. Кубок Конфедераций 2017
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Президент WBC ответил на протест "Канело" по поводу титула организации в бою с Головкиным

Мексиканец из-за конфликта с союзом отказался претендовать на этот пояс.

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13 Комментариев
Фото с сайта Frontproof Media
Фото с сайта Frontproof Media
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что титул чемпиона мира по версии организации будет стоять на кону поединка казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), несмотря на протест мексиканца.

"Я бы хотел встретиться с Саулем. Бокс - прекрасный вид спорта, и я убежден, что до боксера просто неправильно донесли какую-то информацию, и потому его чувства по отношению к нам неверны. "Канело" - кумир Мексики, замечательный боксер, и между нами не должно быть никаких распрей. Мы дружили с ним долгие годы, он дважды был чемпионом по нашей версии, и было бы неправильным дистанцироваться друг от друга. Нам нужно встретиться, поговорить, все прояснить и двигаться дальше.

Чемпионский пояс очень важен для боксера. Головкин будет защищать титул, мы санкционируем бой, и победитель станет чемпионом WBC. А если кто-то не хочет владеть титулом, то не в наших силах это изменить. В правилах черным по белому написано, что боксер может оставить титул вакантным", - цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Ранее стало известно, что WBC решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и "Канело", который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя "Канело" с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.

Напомним, "Канело" владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным, и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.

Ожидается, что на кону поединка 16 сентября будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
M585 Вчера 15:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Мерись-мерись-мерись и больше не нозись!
Ответить 0
 
Куандык Ахметжанов Вчера 15:21
Статус: Профи
Рейтинг: 437
Всем нужно бабло вот и прогин
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Вчера 15:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
Ну и Канело тип, сам не смог защиту провести против обязательного претендента и теперь обижается как девка, надо помнит что ВБС дали возможность добровольной защиты против Амира Хана
Ответить 3
 
Darhan A. Вчера 15:37
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Сабит Оразбаев, а еще дали добро Котто выйти против Канело.
Ответить 0
 
serikjan79 Atash Сегодня 00:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Darhan A., дал добро к бою Котто -Альварес сторона Головкина. Котто заплатил Головкину отступные.
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Марат Галиев Вчера 15:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
Прогиб засчитам)
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ARYSTAN Вчера 16:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2356
да Сулейман опасается что Рыжий проговориться что нибудь про него, видимо они договаривались между собой
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Kaizer Вчера 17:10
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
гнется хитрый лис, знает, что может потерять большие деньги.
не надо Гене ВБС на кон ставить, рыжему он все равно не нужен, а доп взвешивание за 7 и 30 дней до боя изматывает.
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Баке Вчера 17:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
они не устали штамповать эти пояса?)) для пенсионеров, для детей, для питомцев
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Бекбау Дан Вчера 17:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Устроил тут любовь не любовь )))))) Из сказанного понятно одно, любовь к денежкам со стороны организации((((
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Bek Mukanov Вчера 21:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Скорее всего хочет избежать взвешивание как сделал Джейкобс
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Аягоз Сегодня 08:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2318
спектакль разыгрывают на публику.
Как миленький будет претендовать Сауль на титул ВБС. А вот взвешиваться по правилам ИБФ он откажется. Увидим мы "кабана" в ринге 16.09.2017 г
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Санек Васильев Сегодня 09:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1644
Суля потихоньку начинает лизать задний проход рыжему)) ради бабла чё не сделаешь))
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