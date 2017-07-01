Бой Головкин - "Канело" будет главным в 2017 году. Надеюсь, судьи не будут мешать - комментатор

Он отметил, что в этом плане в боксе плохая тенденция.
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Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото zimbio.com
Американский комментатор и журналист сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил надежду на справедливое судейство в поединке чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
"Надеюсь, в бою Головкина с "Канело" судейство будет нормальное. Последние ошибки судей в поединке Андре Уорда с Сергеем Ковалевым и странный результат поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном - это плохая тенденция. А ведь это лишь самые большие бои, я не буду говорить о куче скандалов в поединках ниже рангом. Сейчас боксерам, у которых нет хорошей поддержки, сложно рассчитывать на справедливое распределение очков. Лишь победа нокаутом остается единственным аргументом.
Поединок Головкина и "Канело" по значению главный в этом году. Хотелось бы, чтобы никакие сторонние факторы не помешали им показать достойный бой со справедливым результатом", - отметил Маккафери.
Отметим, что Пакьяо назвал преимущество Головкина в бою с "Канело", а Ковалев, также ставшей жертвой судейского решения, считает их шансы равными. По этому бою высказался и Уорд.
Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
"Надеюсь, в бою Головкина с "Канело" судейство будет нормальное. Последние ошибки судей в поединке Андре Уорда с Сергеем Ковалевым и странный результат поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном - это плохая тенденция. А ведь это лишь самые большие бои, я не буду говорить о куче скандалов в поединках ниже рангом. Сейчас боксерам, у которых нет хорошей поддержки, сложно рассчитывать на справедливое распределение очков. Лишь победа нокаутом остается единственным аргументом.
Поединок Головкина и "Канело" по значению главный в этом году. Хотелось бы, чтобы никакие сторонние факторы не помешали им показать достойный бой со справедливым результатом", - отметил Маккафери.
Отметим, что Пакьяо назвал преимущество Головкина в бою с "Канело", а Ковалев, также ставшей жертвой судейского решения, считает их шансы равными. По этому бою высказался и Уорд.
Бой Головкина и Альвареса состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.