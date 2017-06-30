Андре Уорд высказался о победителе боя между Головкиным и "Канело"

Американец также назвал преимущества GGG над мексиканцем.
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Фото с сайта punditarena.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО) высказался о победителе в поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Я думаю, что это хороший бой, но все будет сводиться к разнице в размерах. Очевидно, что Головкин намного больше "Канело". Сыграет ли этот фактор свою роль и сможет ли Альварес справиться с силой Головкина, это самый большой вопрос для меня. Но и "Канело" не получал должного признания за свои боксерские навыки.
"Канело" - боксер с сильным нокаутирующим ударом, у него агрессивный стиль, он умеет боксировать и хитрый, имеет за плечами много боев. Полагаю, он намерен использовать все это в бою. Думаю, это будет отличный бой, который продлится всю дистанцию и будет очень близким.
Сложно сказать, кто победит. Это бокс. Можно получить всего один мощный удар, который изменит не только ход всего боя, но и карьеру боксера. Я не знаю, что произойдет и кто победит, но в этом и есть красота бокса ", - заявил Уорд в эфире передачи First Take на ESPN.
Похожей позиции придерживается непобежденный американский боксер-средневес Луис Ариас (17-0, 8 КО). По его мнению, разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и Альвареса.
Сам бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.
"Я думаю, что это хороший бой, но все будет сводиться к разнице в размерах. Очевидно, что Головкин намного больше "Канело". Сыграет ли этот фактор свою роль и сможет ли Альварес справиться с силой Головкина, это самый большой вопрос для меня. Но и "Канело" не получал должного признания за свои боксерские навыки.
"Канело" - боксер с сильным нокаутирующим ударом, у него агрессивный стиль, он умеет боксировать и хитрый, имеет за плечами много боев. Полагаю, он намерен использовать все это в бою. Думаю, это будет отличный бой, который продлится всю дистанцию и будет очень близким.
Сложно сказать, кто победит. Это бокс. Можно получить всего один мощный удар, который изменит не только ход всего боя, но и карьеру боксера. Я не знаю, что произойдет и кто победит, но в этом и есть красота бокса ", - заявил Уорд в эфире передачи First Take на ESPN.
Похожей позиции придерживается непобежденный американский боксер-средневес Луис Ариас (17-0, 8 КО). По его мнению, разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и Альвареса.
Сам бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.