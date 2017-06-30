Андре Уорд высказался о победителе боя между Головкиным и "Канело"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 4:1
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 23:55
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 16:30
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Андре Уорд высказался о победителе боя между Головкиным и "Канело"

Американец также назвал преимущества GGG над мексиканцем.

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5 Комментариев
Фото с сайта punditarena.com
Фото с сайта punditarena.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО) высказался о победителе в поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

"Я думаю, что это хороший бой, но все будет сводиться к разнице в размерах. Очевидно, что Головкин намного больше "Канело". Сыграет ли этот фактор свою роль и сможет ли Альварес справиться с силой Головкина, это самый большой вопрос для меня. Но и "Канело" не получал должного признания за свои боксерские навыки.

"Канело" - боксер с сильным нокаутирующим ударом, у него агрессивный стиль, он умеет боксировать и хитрый, имеет за плечами много боев. Полагаю, он намерен использовать все это в бою. Думаю, это будет отличный бой, который продлится всю дистанцию и будет очень близким.

Сложно сказать, кто победит. Это бокс. Можно получить всего один мощный удар, который изменит не только ход всего боя, но и карьеру боксера. Я не знаю, что произойдет и кто победит, но в этом и есть красота бокса ", - заявил Уорд в эфире передачи First Take на ESPN.

Похожей позиции придерживается непобежденный американский боксер-средневес Луис Ариас (17-0, 8 КО). По его мнению, разница в габаритах станет ключевым фактором в поединке Головкина и Альвареса.

Сам бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Darhan A. Сегодня 20:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Объективное мнение. Но чувствуется, что он против Головкина топит))))
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Рустам Бейсенбаев Сегодня 21:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
Это намек что Гена выйграеть, габариты решают все !
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Шымкентский пацанчик Сегодня 21:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1184
Мнение легенды
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Naiman Сегодня 21:23
Статус: Профи
Рейтинг: 302
Он же сам полноценный полутяж. Еще на Олимпиаде в полутяжелом весе выступал. А более мелкого Головкина непереставал вызывать. Там тоже габариты зарешали бы.
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Galumjan Baikazakov Сегодня 21:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 293
Сауле хоть ростом меньше но зато по весу целый кабан.Этот Уродик не хочет признавать нашего полноценного средневеса.В его словах есть ехиднечиство в адрес ГГГ.Терпение народ
Скоро Гена и до него доберется в промежутке веса.
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