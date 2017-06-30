Мэнни Пакьяо назвал преимущество Геннадия Головкина над "Канело"

Он отметил, что тяжело точно предсказать результат боя.
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- Поединок Мейвезер - МакГрегор будет скучным. Настоящий бой - это Альварес против Головкина - Пакьяо
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Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) высказал свое мнение о бое казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
Он отметил, что в этом поединке встретятся два сильных боксера, но у GGG будет некоторое преимущество.
"Я смотрю бокс. Мне доставляет наслаждение наблюдать за GGG и "Канело". Это будет хороший и трудный бой, но у Головкина есть преимущество в мощи и агрессии. Мы не знаем, будет ли победа по очкам или нокаут, но они оба хороши", - цитирует Пакьяо BoxingScene.
Ранее Пакьяо уже говорил, что у Головкина будет преимущество над Альваресом, но тогда не уточнил, о чем идет речь. Филиппинец также заявил, что обязательно посмотрит этот поединок, так как он настоящий в отличие от боя между американцем Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО) и чемпионом UFC Конором МакГрегором из Ирландии.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом поединке казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC не будет стоять на кону из-за конфликта мексиканца с организацией.
Отметим, что сам Пакьяо сегодня, 2 июля, проведет бой против австралийца Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО). Ориентировочно его поединок начнется в 9:30 утра по астанинскому времени, а посмотреть его в прямом эфире можно здесь.
Мэнни Пакьяо в казахском чапане
Как казахстанец дрался против Мэнни Пакьяо
Все новости о бое Головкин - Альварес
Он отметил, что в этом поединке встретятся два сильных боксера, но у GGG будет некоторое преимущество.
"Я смотрю бокс. Мне доставляет наслаждение наблюдать за GGG и "Канело". Это будет хороший и трудный бой, но у Головкина есть преимущество в мощи и агрессии. Мы не знаем, будет ли победа по очкам или нокаут, но они оба хороши", - цитирует Пакьяо BoxingScene.
Ранее Пакьяо уже говорил, что у Головкина будет преимущество над Альваресом, но тогда не уточнил, о чем идет речь. Филиппинец также заявил, что обязательно посмотрит этот поединок, так как он настоящий в отличие от боя между американцем Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО) и чемпионом UFC Конором МакГрегором из Ирландии.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом поединке казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC не будет стоять на кону из-за конфликта мексиканца с организацией.
Отметим, что сам Пакьяо сегодня, 2 июля, проведет бой против австралийца Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО). Ориентировочно его поединок начнется в 9:30 утра по астанинскому времени, а посмотреть его в прямом эфире можно здесь.
Мэнни Пакьяо в казахском чапане
Как казахстанец дрался против Мэнни Пакьяо
Все новости о бое Головкин - Альварес