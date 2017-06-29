Прямая трансляция боя Александр Поветкин - Андрей Руденко

Бои андеркарта начнутся в 21:00 по астанинскому времени.
Сегодня 19:43
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Фото с официальной группы Поветкина "ВКонтакте"
Сегодня, 1 июля, в Москве пройдет боксерский вечер, в главном бою которого выступит российский супертяжеловес Александр Поветкин (31-1, 23 КО).
Его соперником в поединке за второстепенные титулы WBO Intercontinental и WBA Continental станет украинец Андрей Руденко (31-1-23 КО).
Всего в андеркарте пройдет семь боев. В одном из экс-чемпион IBF и IBO в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (25-1, 22 КО) встретится с итальянцем Микеле Ди Рокко (41-2-1, 18 КО). Для Трояновского этот бой станет первым с декабря 2016 года, когда он получил тяжелый нокаут в первом раунде от намибийца Джулиуса Индонго (22-0, 12 КО).
Вечер бокса Поветкин - Руденко стартует в 21:00 по времени Астаны, а главный бой ориентировочно начнется в 1:00 часов. Предлагаем вашему вниманию ссылки на трансляцию боев.
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Его соперником в поединке за второстепенные титулы WBO Intercontinental и WBA Continental станет украинец Андрей Руденко (31-1-23 КО).
Всего в андеркарте пройдет семь боев. В одном из экс-чемпион IBF и IBO в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (25-1, 22 КО) встретится с итальянцем Микеле Ди Рокко (41-2-1, 18 КО). Для Трояновского этот бой станет первым с декабря 2016 года, когда он получил тяжелый нокаут в первом раунде от намибийца Джулиуса Индонго (22-0, 12 КО).
Вечер бокса Поветкин - Руденко стартует в 21:00 по времени Астаны, а главный бой ориентировочно начнется в 1:00 часов. Предлагаем вашему вниманию ссылки на трансляцию боев.
Ссылка #1 >>>
Ссылка #2 >>>
Ссылка #3 >>>
Ссылка #4 >>>