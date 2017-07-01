Если в бою Ковалев - Уорд начудил лишь один из судей, то в поединке Пакьяо постаралась вся команда - латиноамериканский журналист

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
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Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:1
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:1
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Кукушкин Даниэль 16:00
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
Мертенс Попко 15:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Если в бою Ковалев - Уорд начудил лишь один из судей, то в поединке Пакьяо постаралась вся команда - латиноамериканский журналист

Филиппинец проиграл свой титул WBO.

Bahytzhan Nurpeisov

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4 Комментария
Мэнни Пакьяо. Фото с сайта foxnews.com
Мэнни Пакьяо. Фото с сайта foxnews.com

Латиноамериканский комментатор и журналист Армандо Мендоза поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями от поражения филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна в чемпионском бою за титул WBO в полусреднем весе.

"Это был очередной судейский беспредел. По статистике, Пакьяо был в два раза эффективнее Хорна. Это прекрасно было заметно в бою. Конечно, Пакьяо не показал фантастический бокс, но он точно не проиграл. Судьи определенно смотрели что-то другое. Если в бою Ковалева и Уорда начудил лишь один из судей, то на этот раз постаралась вся команда.

Тем не менее я считаю, что такое решение на руку Пакьяо. Его и без того огромная армия поклонников после такого несправедливого поражения серьезно увеличилась. Я уверен, в следующем бою он вернет свой пояс.

Очень жаль, но в этом поединке было видно, насколько сильно постарел Пакьяо. Я думаю, ему нужно провести пару боев и уходить с профи ринга. В любом случае, он уже знаковая личность в истории бокса", - отметил Мендоза.

Напомним, бой состоялся в ночь на воскресенье 2 июля в Брисбене (Австралия). Боксеры  провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хорну - 117-111, 115-113, 115-113.

Сам Пакьяо после боя заявил, что уважает судейское решение и не будет его оспаривать.Стоит отметить, что в контракт на бой Пакьяо и Хорна был включен пункт о реванше, которым филиппинец пообещал воспользоваться. В свою очередь авторитетный американский тренер и эксперт в области бокса Тедди Атлас подозревает судей в коррумпированности.

Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились ничьей. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Санек Васильев Сегодня 15:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1659
Че за бред пишет этот чувак? Пакьяо никак не наиграл на победу, был близкий бой, в котором победу и заслуженную одержал Хорн.
Ответить -1
 
Kaizer Сегодня 16:49
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6562
Санек Васильев, compubox, конечно не 100% считает, но все же так он ошибиться не мог: https://www.instagram.com/p/BWEy5mrDUJO/?taken-by=kaizerboxing
Ответить 0
 
Григорий Краснощеков Сегодня 15:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1169
Хорн очень грязный боксер - и локтями бьет и борется, пользуясь значительным преимуществом в весе, и старается придушить во время борьбы, не приятно смотреть такой бокс, вызывают отвращение такие "бойцы".
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 16:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 774
Судейский беспредел он был и будет,просто Пакмену надо было быть убедительным.Но имя сработало в денежном отношении !
Ответить 0
 