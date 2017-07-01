Если в бою Ковалев - Уорд начудил лишь один из судей, то в поединке Пакьяо постаралась вся команда - латиноамериканский журналист

Филиппинец проиграл свой титул WBO.
Ссылки по теме:
- Джефф Хорн в кровавом поединке отобрал чемпионский пояс у Мэнни Пакьяо
- Пакьяо рассказал о судейском решении не в свою пользу и готовности провести реванш с Хорном
- Тедди Атлас "обвинил" в некомпетентности и коррупции бокового судью боя Пакьяо - Хорн
Латиноамериканский комментатор и журналист Армандо Мендоза поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями от поражения филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна в чемпионском бою за титул WBO в полусреднем весе.
"Это был очередной судейский беспредел. По статистике, Пакьяо был в два раза эффективнее Хорна. Это прекрасно было заметно в бою. Конечно, Пакьяо не показал фантастический бокс, но он точно не проиграл. Судьи определенно смотрели что-то другое. Если в бою Ковалева и Уорда начудил лишь один из судей, то на этот раз постаралась вся команда.
Тем не менее я считаю, что такое решение на руку Пакьяо. Его и без того огромная армия поклонников после такого несправедливого поражения серьезно увеличилась. Я уверен, в следующем бою он вернет свой пояс.
Очень жаль, но в этом поединке было видно, насколько сильно постарел Пакьяо. Я думаю, ему нужно провести пару боев и уходить с профи ринга. В любом случае, он уже знаковая личность в истории бокса", - отметил Мендоза.
Напомним, бой состоялся в ночь на воскресенье 2 июля в Брисбене (Австралия). Боксеры провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хорну - 117-111, 115-113, 115-113.
Сам Пакьяо после боя заявил, что уважает судейское решение и не будет его оспаривать.Стоит отметить, что в контракт на бой Пакьяо и Хорна был включен пункт о реванше, которым филиппинец пообещал воспользоваться. В свою очередь авторитетный американский тренер и эксперт в области бокса Тедди Атлас подозревает судей в коррумпированности.
Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились ничьей. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью.