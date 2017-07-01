Тедди Атлас "обвинил" в некомпетентности и коррупции бокового судью боя Пакьяо - Хорн

Он выставил 117-111 в пользу австралийца, тогда двое других - 115-113, 115-113.
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Фото с сайта boxingscene.com
Авторитетный американский тренер и эксперт в области бокса Тедди Атлас уверен, что судья, выставивший счет 117-111 в поединке между Джефом Хорном и Мэнни Пакьяо, замешан в коррупции. Об этом сообщает Tofight.ru.
Напомним, 2 июля в Брисбине австралиец совершил апсет, победив филиппинца единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113, 115-113. Часть боксерской общественности сочла его довольно спорным.
"Тут одно из двух - некомпетентность или коррупция. Я извиняюсь, но если вы работаете в спорте и смотрите его, тяжеловато быть некомпетентным. Вы же все видите: кто бьет мимо, кто действует точнее, кто находится на грани нокаута. Тут дело в коррупции и ни в чем другом. Мне жаль, потому что я очень люблю бокс. Это лучший в мире вид спорта. Два парня отлично поработали для фанатов, бой транслировали по бесплатному телевидению, но решение судей все испортило", - заявил Атлас.
Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года. Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились ничьей. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью.
Напомним, 2 июля в Брисбине австралиец совершил апсет, победив филиппинца единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113, 115-113. Часть боксерской общественности сочла его довольно спорным.
"Тут одно из двух - некомпетентность или коррупция. Я извиняюсь, но если вы работаете в спорте и смотрите его, тяжеловато быть некомпетентным. Вы же все видите: кто бьет мимо, кто действует точнее, кто находится на грани нокаута. Тут дело в коррупции и ни в чем другом. Мне жаль, потому что я очень люблю бокс. Это лучший в мире вид спорта. Два парня отлично поработали для фанатов, бой транслировали по бесплатному телевидению, но решение судей все испортило", - заявил Атлас.
Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года. Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились ничьей. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью.