Думал, что выиграю нокаутом - Хорн о победе над Пакьяо

Также австралиец рассказал, что в девятом раунде был лишь немного потрясен.
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Джефф Хорн. Фото с сайта allfight.ru
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн поделился впечатлениями от титульного поединка с Мэнни Пакьяо, в котором он одержал победу единогласным решением судей.
"Все отлично, я был рад выступить перед своими болельщиками. Я думал, что добыть победу по очкам будет сложнее, чем нокаутировать Мэнни. Бой был близким. Вообще я думал, что если и выиграю, то нокаутом. Что касается эпизода после девятого раунда, то я чувствовал себя нормально и был настроен продолжать. В той трехминутке я был совсем немного потрясен, но я быстро восстановился", - приводит слова Хорна "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Добавим, что Мэнни Пакьяо не смог отстоять чемпионский пояс в бою с Джеффом Хорном. Бой состоялся в Австралии. По итогам 12 раундов судейским решением победил хозяин ринга.
По мнению известного российского боксера Руслана Проводникова, филиппинец этот бой не проиграл.
"Все отлично, я был рад выступить перед своими болельщиками. Я думал, что добыть победу по очкам будет сложнее, чем нокаутировать Мэнни. Бой был близким. Вообще я думал, что если и выиграю, то нокаутом. Что касается эпизода после девятого раунда, то я чувствовал себя нормально и был настроен продолжать. В той трехминутке я был совсем немного потрясен, но я быстро восстановился", - приводит слова Хорна "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Добавим, что Мэнни Пакьяо не смог отстоять чемпионский пояс в бою с Джеффом Хорном. Бой состоялся в Австралии. По итогам 12 раундов судейским решением победил хозяин ринга.
По мнению известного российского боксера Руслана Проводникова, филиппинец этот бой не проиграл.