Мы знаем, что Пакьяо не проиграл этот бой - Руслан Проводников

Титульный бой Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна состоялся в Австралии.
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Руслан Проводников. Фото с сайта ToFight.Ru
Известный российский боксер Руслан Проводников выразил поддержку своему другу Мэнни Пакьяо, проигравшему Джеффу Хорну в титульном бою в австралийском Брисбене. Хотя по мнению россиянина, филиппинец этот поединок не проиграл.
"Мой друг Мэнни, не о чем переживать, мы знаем, что ты не проиграл этот бой, и что ты никому и ничего не должен доказывать. Ты всегда скромен, но заслуживаешь всех похвал. Великий человек. Величайший спортсмен. Очень счастлив, что могу назвать тебя своим другом. Я с тобой, мой друг. И я, и моя команда всегда будем поддерживать тебя", - написал Проводников на своей странице в Instagram.
Отметим, что титульный бой Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна состоялся в Австралии. По итогам 12 раундов судейским решением победил хозяин ринга, отобравший у филиппинца чемпионский пояс во втором полусреднем весе по версии WBO.
"Мой друг Мэнни, не о чем переживать, мы знаем, что ты не проиграл этот бой, и что ты никому и ничего не должен доказывать. Ты всегда скромен, но заслуживаешь всех похвал. Великий человек. Величайший спортсмен. Очень счастлив, что могу назвать тебя своим другом. Я с тобой, мой друг. И я, и моя команда всегда будем поддерживать тебя", - написал Проводников на своей странице в Instagram.
Отметим, что титульный бой Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна состоялся в Австралии. По итогам 12 раундов судейским решением победил хозяин ринга, отобравший у филиппинца чемпионский пояс во втором полусреднем весе по версии WBO.