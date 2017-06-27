Дычко принял верное решение, подписав контракт с промоутером из США - американский эксперт

Он объяснил, почему на сайте компании висит объявление о поиске боксеров.
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Иван Дычко. Фото Vesti.kz©
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал правильным решение призера Олимпийских игр Ивана Дычко о заключении контракта с американской промоутерской компанией The Heavyweight Factory.
- Я думаю, это решение для казахстанского бойца правильное. Здесь, в США, профессиональный бокс очень хорошо развит, у него будет немало возможностей. Если он становился призером Олимпийских игр и чемпионатов мира, то у него имеется великолепный базовый опыт. Теперь главное - нужно верно распорядиться предложенными путями, - отметил Джо Мак.
- На сайте этой промоутерской компании можно найти объявление о наборе боксеров, желающих попробовать себя в профи.
- Набирать боксеров по объявлению - это обычное дело. Как вам известно, для того, чтобы стать хорошим боксером, не обязательно выигрывать международные турниры среди любителей. Любой талантливый человек, когда-то занимавшийся боксом, может добиться результата.
Есть очень много бойцов, которые имеют скрытый потенциал, который не был раскрыт раньше. И даже в возрасте 25-30 лет есть реальная возможность добиться результатов на профессиональном ринге. Вспомните примеры Джеймса Смита, Рокки Марчиано или Рея Мерсера. Они все начинали заниматься в свое удовольствие, а затем уже стали легендарными бойцами.
Ранее американский журналист Delcotimes.com Джэк МакКаферри заявил, что контракт Дычко с The Heavyweight Factory может стать хорошим трамплином.
Напомним, в феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. Кроме этого, в его послужном списке две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата мира.
- Я думаю, это решение для казахстанского бойца правильное. Здесь, в США, профессиональный бокс очень хорошо развит, у него будет немало возможностей. Если он становился призером Олимпийских игр и чемпионатов мира, то у него имеется великолепный базовый опыт. Теперь главное - нужно верно распорядиться предложенными путями, - отметил Джо Мак.
- На сайте этой промоутерской компании можно найти объявление о наборе боксеров, желающих попробовать себя в профи.
- Набирать боксеров по объявлению - это обычное дело. Как вам известно, для того, чтобы стать хорошим боксером, не обязательно выигрывать международные турниры среди любителей. Любой талантливый человек, когда-то занимавшийся боксом, может добиться результата.
Есть очень много бойцов, которые имеют скрытый потенциал, который не был раскрыт раньше. И даже в возрасте 25-30 лет есть реальная возможность добиться результатов на профессиональном ринге. Вспомните примеры Джеймса Смита, Рокки Марчиано или Рея Мерсера. Они все начинали заниматься в свое удовольствие, а затем уже стали легендарными бойцами.
Ранее американский журналист Delcotimes.com Джэк МакКаферри заявил, что контракт Дычко с The Heavyweight Factory может стать хорошим трамплином.
Напомним, в феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. Кроме этого, в его послужном списке две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата мира.