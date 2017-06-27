С этой промоутерской компанией Дычко сложно рассчитывать на титульные бои - американский эксперт

Продвижением Ивана Дычко займется американская компания The Heavyweight Factory.
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Иван Дычко. Фото с сайта ЧМ в Алматы.
Американский журналист Delcotimes.com Джэк МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своим мнением о промоутерской компании The Heavyweight Factory, которая заключила контракт с призером Олимпийских игр по боксу казахстанцем Иваном Дычко.
"Я слышал об этой компании. У них есть свои чемпионы, такие как Шэнон Бриггс, однако в основном они выставляют своих боксеров на разогревочные бои.
У Дычко хороший послужной список в любителях. Насколько мне известно, он выигрывал медали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Для того чтобы обратить на себя внимание, ему нужно будет провести несколько ярких боев. С этой промоутерской компанией рассчитывать на титульные бои ему будет сложно. Гораздо лучше воспринимать этот период как трамплин. Если он покажет свой максимум и судьба ему улыбнется, то он привлечет внимание серьезных людей", - сообщил МакКаферри.
Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
"Я слышал об этой компании. У них есть свои чемпионы, такие как Шэнон Бриггс, однако в основном они выставляют своих боксеров на разогревочные бои.
У Дычко хороший послужной список в любителях. Насколько мне известно, он выигрывал медали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Для того чтобы обратить на себя внимание, ему нужно будет провести несколько ярких боев. С этой промоутерской компанией рассчитывать на титульные бои ему будет сложно. Гораздо лучше воспринимать этот период как трамплин. Если он покажет свой максимум и судьба ему улыбнется, то он привлечет внимание серьезных людей", - сообщил МакКаферри.
Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.