Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с "Канело" по сравнению с боем против Джейкобса

Леффлер отметил, что GGG не придется искать на ринге соперника.
Вчера 12:56
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Фото: East Side Boxing
Промоутер Том Леффлер уверен, что противостояние его подопечного - чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) выйдет зрелищнее, чем мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО).
"Дэнни Джейкобс был физически крупнее, тяжелее и работал быстрыми комбинациями. Как сказал Геннадий, ему не придется на ринге искать "Канело". Джейкобс двигался совсем немного, часто используя углы и боковые движения.
Мексиканский стиль - это бонус для фанатов. Поединок с Альваресом будет более захватывающим. "Канело" не будет отступать, как и Головкин. Это не будет скучный бой на 12 раундов", - цитирует Леффлера Boxingnews24.com.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке. При этом GGG впервые в карьере провел 12 раундов. Портал Boxingnews24.com признал их бой "Разочарованием года".
Поединок между Головкиным и "Канело" назначен на 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В США телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций.
"Дэнни Джейкобс был физически крупнее, тяжелее и работал быстрыми комбинациями. Как сказал Геннадий, ему не придется на ринге искать "Канело". Джейкобс двигался совсем немного, часто используя углы и боковые движения.
Мексиканский стиль - это бонус для фанатов. Поединок с Альваресом будет более захватывающим. "Канело" не будет отступать, как и Головкин. Это не будет скучный бой на 12 раундов", - цитирует Леффлера Boxingnews24.com.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке. При этом GGG впервые в карьере провел 12 раундов. Портал Boxingnews24.com признал их бой "Разочарованием года".
Поединок между Головкиным и "Канело" назначен на 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В США телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций.