Бой Головкин - Джейкобс признали "Разочарованием года"

GGG победил решением судей, впервые в карьере проведя 12 раундов.
Вчера 09:57
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- Если бы я забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, сейчас не было бы боя с "Канело" - Головкин
Фото с сайта boxingscene.com
Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом признали "Разочарованием года", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сайт Boxingnews24.com решил подвести промежуточные итоги года и "вручить" свои награды. Так, в номинации "разочарование года" победил поединок Головкина с Джейкобсом, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке.
Американец уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.
"В битве, в которой встречались два мастера нокаутов (на счету обоих была серия из 35 нокаутов), ждали фейерверка. Этот бой был не только за превосходство в среднем весе, но и открывал перед победителем перспективу большого денежного боя с Саулем "Канело" Альваресом, так как ожидалось, что мексиканец перейдет в средний дивизион. К сожалению, в этом бою было мало страсти - Джейкобс пытался держаться вне зоны досягаемости соперника, а Головкин не старался прессинговать в своей привычной манере. Хотя Головкин и уронил Джейкобса, но сам бой шел к победе решением и никакому другому исходу. Впервые за многие годы мы не увидели Big Drama Show", - говорится в заметке.
Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с Альваресом.
Их поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Ожидается, что на кону будут стоять титулы Головкина. Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между GGG и "Канело".
Сайт Boxingnews24.com решил подвести промежуточные итоги года и "вручить" свои награды. Так, в номинации "разочарование года" победил поединок Головкина с Джейкобсом, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке.
Американец уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.
"В битве, в которой встречались два мастера нокаутов (на счету обоих была серия из 35 нокаутов), ждали фейерверка. Этот бой был не только за превосходство в среднем весе, но и открывал перед победителем перспективу большого денежного боя с Саулем "Канело" Альваресом, так как ожидалось, что мексиканец перейдет в средний дивизион. К сожалению, в этом бою было мало страсти - Джейкобс пытался держаться вне зоны досягаемости соперника, а Головкин не старался прессинговать в своей привычной манере. Хотя Головкин и уронил Джейкобса, но сам бой шел к победе решением и никакому другому исходу. Впервые за многие годы мы не увидели Big Drama Show", - говорится в заметке.
Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с Альваресом.
Их поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Ожидается, что на кону будут стоять титулы Головкина. Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между GGG и "Канело".