Бой Головкин - Джейкобс признали "Разочарованием года"

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Аль Араби Янь Чай 16:30
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Тараз Астана 19:00
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Бой Головкин - Джейкобс признали "Разочарованием года"

GGG победил решением судей, впервые в карьере проведя 12 раундов.

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14 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Бой между чемпионом мира по версиям  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом признали "Разочарованием года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сайт Boxingnews24.com решил подвести промежуточные итоги года и "вручить" свои награды. Так, в номинации "разочарование года" победил поединок Головкина с Джейкобсом, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке.

Американец уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.

"В битве, в которой встречались два мастера нокаутов (на счету обоих была серия из 35 нокаутов), ждали фейерверка. Этот бой был не только за превосходство в среднем весе, но и открывал перед победителем перспективу большого денежного боя с Саулем "Канело" Альваресом, так как ожидалось, что мексиканец перейдет в средний дивизион. К сожалению, в этом бою было мало страсти - Джейкобс пытался держаться вне зоны досягаемости соперника, а Головкин не старался прессинговать в своей привычной манере. Хотя Головкин и уронил Джейкобса, но сам бой шел к победе решением и никакому другому исходу. Впервые за многие годы мы не увидели Big Drama Show", - говорится в заметке.

Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с Альваресом.

Их поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

Ожидается, что на кону будут стоять титулы Головкина. Между тем Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между GGG и "Канело".
  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Вчера 10:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Разочарованием года я бы признал бой Крашер-Уорд,где действительно присутствовал анти-бокс!
Ответить 6
 
Ruslan Rodriquez Вчера 10:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Жумабай Санкубаев,по моему разочарование года это бой Канело - Чавес. Уж очень скучный бой был, я чуть не уснул. Только появление Головкина внесло краски в этот вечер
Ответить 5
 
Жумабай Санкубаев Вчера 10:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Ruslan Rodriquez,Согласен,просто уровень Чавеса изначально котировался как" никакушный" и поэтому я не брал их в учёт.
Ответить 2
 
Nurlan Вчера 11:12
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 693
год еще не закончился, а они уже разочерование года нашли. Подождите до августа и вы увидите настоящее разочерование года в бою Мейвейзер - МакГрегор
Ответить 5
 
Д'Артаньян Вчера 11:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
Жумабай Санкубаев, Вы читать умеете ? все думали там будет Биг Драма, но на деле не так оказалось. А от Уорда никто не ожидает зрелеща, поэтому его бой никогда таким не признают)
Ответить -1
 
Руслан Олжабаев Вчера 11:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
Жумабай Санкубаев,ANTIBOXING )))
Ответить 0
 
KAIRAT Вчера 10:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
Разочарование года,это бои уорд-ковалев и чавес-канело, но никак не бой головкин -джейкобс.
Ответить 6
 
serikjan79 Atash Вчера 10:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Бой Головкин - Джейкобс, не разочаровал болельщиков обоих сторон, состоялся нормальный бой, заставил поволноваться. Соперники были достойными друг на друга, вот такой бокс и противник нужен был Головкину и Джейкобсу. Еще новости: вывеска "Головкин - Альварес", не удовлетворил сторону Канело, и срочно подменяли запись на "Альварес - Головкин". В Лос-Анжелесе это случилось. И еще 29 июня состоится бой Хейланд - Чарло, и определяется в этом бою ОП Головкину по WBC. Бой состоится в андеркарте боя Майки Гарсиа - Броунер.
Ответить 2
 
serikjan79 Atash Вчера 12:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Извините, 29 июля состоится бой Хейланд - Чарло, Сулейман готовит сюрпиз для победителя боя Головкин Альварес, если Канело будет оспаривать титул WBC. Если Альварес не будет оспаривать титул WBC, Сулейман санкционирует бой Головкин - Чарло как ОЗ, и по правилам WBA ОЗ приоритетнее реванша (Головкин - Альварес 2), и приравнивается с ОБ (Головкин - Сондерс).
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Шах Ермекулы Вчера 10:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Разочарование года? Этот бой был одним из самых зрелищных!
Ответить 5
 
3D Вчера 11:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 836
Год ещё не закончился, лишь на половину, а они уже подводят итоги
Ответить 1
 
ARYSTAN Вчера 11:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2356
как вы можете назвать бой с участием ГГГ разочарованием года? разочарование года однозначно канело - чавес
Ответить 3
 
Занга Semey Вчера 14:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
Наоборот очень интересный бой был GGG против Джейкобса! Гонят что ли они.
Ответить 1
 
Аутхан Умаров Вчера 15:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Сентябрьский бой Головкина с Канело покажет стоит ли вспоминать его поединок с Джейкобсом. Мне верится, что там была заготовленная заранее инсценировка равного боя для того, чтобы завлечь Кабанчика.Головки сам об этом намекнул. Кроме того, после этого боя Джейкобс стал котироваться выше, а разве это не помощь ему со стороны Геннадия ?
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