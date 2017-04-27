Бой с Владимиром Кличко - не самый важный в моей карьере - Энтони Джошуа

Их поединок пройдет в Лондоне.
Вчера 23:46
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Фото с сайта VRinge.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) поделился ожиданиями от боя против украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО).
27-летний Джошуа не считает этот поединок самым важным в карьере. Он уверен, что даже поражение от 41-летнего Кличко не повлияет на его позиции.
"Я не думаю, что бой с Кличко будет самым важным в моей карьере, потому что она еще далека от завершения. Но для Кличко поражение может стать финишем, так что для него этот поединок во многом определяющий", - цитирует Джошуа VRinge.com.
Бой Джошуа - Кличко пройдет завтра, 29 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону в поединке будут стоять титулы WBA Super, IBF и IBO.
Накануне боксеры прошли взвешивание, по итогам которого Джошуа оказался на четыре килограмма тяжелее Кличко.
27-летний Джошуа не считает этот поединок самым важным в карьере. Он уверен, что даже поражение от 41-летнего Кличко не повлияет на его позиции.
"Я не думаю, что бой с Кличко будет самым важным в моей карьере, потому что она еще далека от завершения. Но для Кличко поражение может стать финишем, так что для него этот поединок во многом определяющий", - цитирует Джошуа VRinge.com.
Бой Джошуа - Кличко пройдет завтра, 29 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону в поединке будут стоять титулы WBA Super, IBF и IBO.
Накануне боксеры прошли взвешивание, по итогам которого Джошуа оказался на четыре килограмма тяжелее Кличко.