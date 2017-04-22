Опыт не купишь в магазине. Джошуа может рассыпаться, как печенье - Владимир Кличко

До их боя осталось меньше недели.
Сегодня 22:30
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 53 KO) считает, что его следующий соперник Энтони Джошуа (18-0, 18 KO) может не справиться с психологическим давлением перед боем.
Поединок украинца и британца пройдет 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону в бою будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF.
"Опыт - это то, чего не купишь в магазине, его приобретают с годами. Парни бывают отлично готовы к бою и настроены на него, а потом рассыпаются, как печенья, еще до первого боя. Я видел, как это бывает, видел настрой и как бойцы все теряют прямо перед гонгом. Все зависит от личности и характера", - цитирует Кличко "Чемпионат" со ссылкой на его интервью BoxingScene.
Ранее стало известно, что Кличко и Джошуа разделят между собой 22,6 миллиона долларов гонорара. Организаторы ожидают, что бой принесет 37,7 миллиона прибыли, а стадион "Уэмбли" соберет 90 тысяч зрителей.
Поединок украинца и британца пройдет 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону в бою будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF.
"Опыт - это то, чего не купишь в магазине, его приобретают с годами. Парни бывают отлично готовы к бою и настроены на него, а потом рассыпаются, как печенья, еще до первого боя. Я видел, как это бывает, видел настрой и как бойцы все теряют прямо перед гонгом. Все зависит от личности и характера", - цитирует Кличко "Чемпионат" со ссылкой на его интервью BoxingScene.
Ранее стало известно, что Кличко и Джошуа разделят между собой 22,6 миллиона долларов гонорара. Организаторы ожидают, что бой принесет 37,7 миллиона прибыли, а стадион "Уэмбли" соберет 90 тысяч зрителей.