Джошуа призвал Фьюри закрыть рот и ответить за слова о "щенке" и "бумажном чемпионе"

Британские супертяжеловесы устроили обмен колкостями.

Британские супертяжеловесы - чемпион мира по версии IBF(18-0, 18 КО) и экс-чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA, WBO(25-0, 18 КО) - устроили обмен колкостями в твиттере.Начал перепалку Фьюри, назвавший Джошуа "бледной копией" Франка Бруно (40-5, 38 КО)", легендарного британского супертяжеловеса, чемпиона мира по версии WBC.Типичный Тайсон Фьюри. Начинает открывать свой рот, когда намечается чемпионский бой. У меня есть кое-что, что тебя порадует, - два билета в рингсайд на наш бой с Кличко. Второй билет, кстати, не для кого-то, а для твоей толстой задницы!Я, может быть, и жирный, но ты картонный чемпион со стеклянной челюстью. Обычный бодибилдер, а не боксер. Знай своей место, щенок! Или же я вернусь и надеру тебе задницу!Закрой свой рот и назови мне дату своего возвращения. Ты - это единственная причина, по которой наш бой все еще не состоялся. Следи за своими словами, а я же не собираюсь спорить со стенкой.Джошуа, я слышал, что тебе там наваливает Джозеф Джойс. Ты не можешь справиться даже с любителем, позорище. Я настолько уверен, что наваляю тебе, что готов на сделку по системе "Победитель получает все". А твой Эдди Хирн - это та еще сучка, вы два сапога пара. Я в любой момент могу дернуть пивка и без каких-либо тренировок поставить на место таких вот билдеров, как ты, Джошуа, и балбесов, как Эдди Хирн. В общем, в любом месте и в любое время, салага.После того как дедушка С*чко разберется с Качком, старому цыгану придется снова собирать весь этот пазл. Я крутейший на все времена. На все.Бруно, который в 1995 году завоевал титул WBC, а после проиграл Майку Тайсону, позднее написал Фьюри: "Полагаю, вам, хлопцы, следует приберечь энергию для ринга. Кулаками говорите".Напомним, Джошуа готовится к объединительному поединку против украинца Владимира Кличко (64-4, 53 KO). Их поединок состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.