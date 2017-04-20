Энтони Джошуа задержится в боксе еще на 10 лет - Эдди Хирн

В конце апреля молодой британец выйдет в ринг против украинского ветерана Владимира Кличко.
Сегодня 08:09
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Энтони Джошуа. Фото с сайта ToFight.Ru
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) собирается боксировать по меньшей мере до 2027 года. Об этом он рассказал своему промоутеру Эдди Хирну, если верить последнему на слово.
"Эй-Джей говорит о том, что задержится в боксе еще на десять лет, поэтому часть меня не хочет никуда спешить выводить его (на опасных противников), - приводит слова функционера vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports. - Однако мы идем сразу на Кличко. Зачем останавливаться? В рингсайде будет Дионтэй Уайлдер, это естественный вариант боя. Также Джозеф Паркер. Но в следующие десять лет Энтони хочет только самые крупные бои".
Хирн отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в контракте на бой Кличко - Джошуа есть пункт о реванше.
"В боксе ничего нельзя гарантировать. Если ценность реванша будет низкой, то вы его и не увидите. А если 29 будет крутой бой, то мы определенно не станем исключать возможность повторить это", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) молодой британец сразится с украинским ветераном Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
"Эй-Джей говорит о том, что задержится в боксе еще на десять лет, поэтому часть меня не хочет никуда спешить выводить его (на опасных противников), - приводит слова функционера vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports. - Однако мы идем сразу на Кличко. Зачем останавливаться? В рингсайде будет Дионтэй Уайлдер, это естественный вариант боя. Также Джозеф Паркер. Но в следующие десять лет Энтони хочет только самые крупные бои".
Хирн отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в контракте на бой Кличко - Джошуа есть пункт о реванше.
"В боксе ничего нельзя гарантировать. Если ценность реванша будет низкой, то вы его и не увидите. А если 29 будет крутой бой, то мы определенно не станем исключать возможность повторить это", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) молодой британец сразится с украинским ветераном Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).