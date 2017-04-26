Головкин и ДиГейл убегают от моего сына - Юбенк-старший

Отец британского веса считает, что от его сына не спрятаться.
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Отец и тренер британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего Крис Юбенк-старший заявил, что казахстанец Геннадий Головкин и британец Джеймс ДиГейл избегают его сына, сообщают Vesti.kz.
"Что они делают прямо сейчас - они убегают от него. Но им не спрятаться. Эти чемпионы - ДиГейл и даже Головкин - они убегают. Но мы их достанем. Мы готовы", - сказал Юбенк-старший.
Ранее Юбенк-младший предложил Головкину прилететь в Великобританию и показать более зрелищный бой, чем с Дэниэлом Джейкобсом. При этом у британца в 2016 году была возможность подраться с казахстанцем - команды вели переговоры о поединке на сентябрь, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера.
Just when you think you've seen all of the biggest names in sport... The Eubanks. @ChrisEubank and @ChrisEubankJr. pic.twitter.com/Uxj4EsfYnv— David Haye (@mrdavidhaye) 27 апреля 2017 г.