Билли Джо Сондерс в шуточной манере показал сценарий его следующего титульного боя

Ожидается, что соперником станет Автандил Хурцидзе.
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Билли Джо Сондерс. Фото Irish Times
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс показал, как готовится к следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.
Сейчас он находится в Испании. Вместе с ним на тренировках замечен экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), который объявил о возвращении в бокс.
Как ожидается, следующим соперником Сондерса станет временный чемпион WBO - грузин Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 KO). Поединок планируется на 8 июля в Лондоне, а официально о нем объявят в ближайшее время. В этом вечере бокса выступит и Фьюри.
"Мой план действий на следующий бой", - написал Сондерс на официальной странице в Instagram и поделился видео, в котором он в шуточной манере расправляется с манекеном.
Днем ранее Сондерс написал "Не могу дождаться даты боя. Официальный анонс будет совсем скоро".
Он также показал кадры с тренировок вместе с Фьюри.
27-летний Сондерс завоевал чемпионский пояс WBO в декабре 2015 года, когда победил ирландца Энди Ли (35-3-1, 24 КО). Предстоящий бой против Хурцидзе станет для британца лишь второй защитой титула. В первом поединка в статусе чемпиона WBO в декабре 2016 года Сондерс лишь решением судей оказался сильней россиянина Артура Акавова (17-2, 7 КО).
В последние несколько месяцев команда Сондерса вела переговоры с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Стороны не договориться о дате. До звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только пояса WBO.
Сейчас он находится в Испании. Вместе с ним на тренировках замечен экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), который объявил о возвращении в бокс.
Как ожидается, следующим соперником Сондерса станет временный чемпион WBO - грузин Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 KO). Поединок планируется на 8 июля в Лондоне, а официально о нем объявят в ближайшее время. В этом вечере бокса выступит и Фьюри.
"Мой план действий на следующий бой", - написал Сондерс на официальной странице в Instagram и поделился видео, в котором он в шуточной манере расправляется с манекеном.
Днем ранее Сондерс написал "Не могу дождаться даты боя. Официальный анонс будет совсем скоро".
Он также показал кадры с тренировок вместе с Фьюри.
27-летний Сондерс завоевал чемпионский пояс WBO в декабре 2015 года, когда победил ирландца Энди Ли (35-3-1, 24 КО). Предстоящий бой против Хурцидзе станет для британца лишь второй защитой титула. В первом поединка в статусе чемпиона WBO в декабре 2016 года Сондерс лишь решением судей оказался сильней россиянина Артура Акавова (17-2, 7 КО).
В последние несколько месяцев команда Сондерса вела переговоры с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Стороны не договориться о дате. До звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только пояса WBO.